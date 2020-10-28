Чжан Хуань о влиянии русской живописи на китайское арт-образование, неочевидных шедеврах Эрмитажа и Апокалипсисе

Вы помните первое впечатление от посещения Эрмитажа?

Это было чувство глубокого потрясения. Эрмитаж пользуется заслуженной славой, его действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о нем, — это по праву один из 4 величайших мировых музеев, нужно два года, чтобы осмотреть все его экспонаты. Мне нравится, что в нем много пространства, много залов. Но самое глубокое впечатление на меня произвели зал Рембрандта, портретная галерея 1812 года и зал Древнего Египта.

Почему именно Рембрандт? Вы упомянули его уже несколько раз.

Из всего множества выдающихся произведений Рембрандта, которые мне довелось увидеть в Эрмитаже, меня потрясло полотно «Возвращение блудного сына». Эта картина — отображение моего жизненного опыта, поэтому вызывает в моей душе такой отклик. В молодости я покинул родные края и отправился в Пекин, где провел годы, скитаясь без постоянной работы и жилья. Спустя 8 лет я ­уехал в Нью-Йорк в поисках сотрудничества с мировыми художественными центрами, затем вернулся в Шанхай. На этом пути я чувствовал себя как блудный сын, который возвращается в родной дом. Помимо его «Ночного дозора», мне хочется отметить поздний автопортрет Рембрандта, на котором мы видим одинокого старика, бросающего последний взгляд на этот мир. Я до сих пор помню выражение этих глаз, отчаявшихся или же хранящих надежду.