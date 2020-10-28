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Чжан Хуань о влиянии русской живописи на китайское арт-образование, неочевидных шедеврах Эрмитажа и Апокалипсисе

Последние две недели в Эрмитаже показывают выставку Чжан Хуаня — китайского художника мультиинструменталиста, который когда-то эпатировал публику, заворачиваясь в костюм из сырого мяса, покрывал лицо иероглифами до состояния блэкфейса, а затем начал складывать из пепла общие портреты членов компартии, Будды и Христа. Журналу «Собака.ru» художник рассказал о любви к  Репину, Илье Кабакову и Олегу Кулику, о близости Апокалипсиса и личном списке must-seen в Санкт-Петербурге. 

  • Пресс-служба выставки

В одном из ваших интервью есть фраза: «Все художественное образование в Китае основано на российском искусстве, потому что те два раза, когда Мао покидал страну, он ездил в Россию». Какое произведение русского искусства особенно запало вам в душу во время обучения?

В мои студенческие годы, то есть в эпоху правления Мао Цзэдуна, Китай полностью находился под влиянием СССР в плане политики, индустриального развития, общественной идеологии, образования и искусства. В 50-е СССР направил в Китай огромное количество инженеров, ученых, работников просвещения и деятелей искусства, чтобы поддержать страну во всех сферах государственного строительства. Советская система художественного образования базировалась на изучении основ критического реализма и культивировала в студентах повышенное внимание к действительности, воспитывала в них умение воспроизводить объективную реальность. Вместе с преподавателями мы изучали картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», и с того времени я не могу забыть это полотно. Поэтому для эрмитажной выставки я создал из пепла работы «Иван Грозный убивает своего сына» и «Возвращение блудного сына» Рембрандта, это моя дань уважения великим мастерам.

Российские арт-критики ранних нулевых сравнивали ваши перформансы с акциями Олега Кулика, который изображал собаку. Какие российские перформеры и современные художники вам интересны?

Российский художник, который произвел на меня самое глубокое впечатление, — это Илья Кабаков и его творчество 80-х гг. Его инсталляция «Туалет» на биеннале Documenta — это нечто потрясающее. С творчеством Олега Кулика, которого вы упомянули в вопросе, я тоже хорошо знаком, мне очень нравятся его работы. Однако он стремится выявить животную природу человека, показать зверя в человеке. Я же в своих работах пытаюсь исследовать не только звериное начало, но в большей степени — странность человека, странность его животного начала. На прошлогодней Венецианской биеннале в русском павильоне меня очень впечатлили работы режиссера Александра Сокурова, посвященная Рембрандту, и художника Александра Шишкина-Хокусая. В их инсталляциях отражалось постсоциалистическое отчаяние, безвыходность, абсурдность.

  • фото: Алексей Бронников

Вы помните первое впечатление от посещения Эрмитажа?

Это было чувство глубокого потрясения. Эрмитаж пользуется заслуженной славой, его действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о нем, — это по праву один из 4 величайших мировых музеев, нужно два года, чтобы осмотреть все его экспонаты. Мне нравится, что в нем много пространства, много залов. Но самое глубокое впечатление на меня произвели зал Рембрандта, портретная галерея 1812 года и зал Древнего Египта.

Почему именно Рембрандт? Вы упомянули его уже несколько раз.

Из всего множества выдающихся произведений Рембрандта, которые мне довелось увидеть в Эрмитаже, меня потрясло полотно «Возвращение блудного сына». Эта картина — отображение моего жизненного опыта, поэтому вызывает в моей душе такой отклик. В молодости я покинул родные края и отправился в Пекин, где провел годы, скитаясь без постоянной работы и жилья. Спустя 8 лет я ­уехал в Нью-Йорк в поисках сотрудничества с мировыми художественными центрами, затем вернулся в Шанхай. На этом пути я чувствовал себя как блудный сын, который возвращается в родной дом. Помимо его «Ночного дозора», мне хочется отметить поздний автопортрет Рембрандта, на котором мы видим одинокого старика, бросающего последний взгляд на этот мир. Я до сих пор помню выражение этих глаз, отчаявшихся или же хранящих надежду.

  • Сайт Государственного Эрмитажа

    Саркофаг-колода с крышкой. Создано: Россия. Пазырыкская культура. VI в. до н.э. Найдено: Второй Башадарский курган (раскопки С.И. Руденко 1950 г.). Центральный Алтай, урочище Башадар на р. Каракол

Удалось ли вам найти в залах музея нечто особенное и неочевидное, помимо шедевров Рембрандта или да Винчи?

Помимо работ этих прославленных мастеров, в Эрмитажной коллекции меня больше всего заинтересовало несколько моментов. Это, во-первых, египетская коллекция: мумия и саркофаги фараонов. Во-вторых, пазырыкская культура, например, саркофаг-колода VI века до нашей эры, найденный на Алтае. Это гроб, выдолбленный из гигантского ствола дерева. Это потрясающее собрание — Дмитрий Озерков специально водил меня на все это посмотреть. Кроме этого, в Эрмитаже хранится коллекция памятников Дуньхуана — этот город был воротами в Китай на Великом шелковом пути. В своем творчестве я уделяю особое внимание темам жизни, смерти и любви. Поэтому мне так понравились произведения древнеегипетского искусства, традиционной китайской культуры и культурные реликвии, обнаруженные в покрытой снегами и льдом Сибири.

  • фото: Алексей Бронников

  • фото: Алексей Бронников

В некоторых ваших работах на эрмитажной выставке ощущается дух шаманизма. Что такое шаманизм в китайской традиции?

Национальные меньшинства, проживающие на северо-востоке и северо-западе Китая, до сих пор исповедуют шаманизм. В моих произведениях эта тема затронута в том плане, что мы верим в одухотворенность всего сущего. На мой взгляд, Китай является мировым центром культуры шаманизма.

Выставки значительных современных художников в Эрмитаже обычно проходят по одной схеме: автор показывает свой «фирменный» стиль, делая работы-посвящения музею. Как вы относитесь к такому подходу?

Я считаю, что человечество за тысячелетия своего существования почти не добилось никакого прогресса и никак не развивалось. Наше воображение и фантазия, стиль нашей жизни существенно не изменились — ускорился темп. Интернет сделал нас быстрее и превратился в мощный источник информации. Но никакого прогресса нет. Вот почему художники, делая свои выставки в Эрмитаже, стремятся отдать дань уважения мастерам прошлого. Воображение и фантазия старых мастеров, живших 500 или даже 1500 лет тому назад, их образ жизни, качество их жизни уже достигли предела развития. Возможно, развитие человечества сейчас обернулось вспять, а может, и вовсе близится его последний день.

  • фото: Алексей Бронников

Представьте, что вам нужно составить собственный мини-гид по Петербургу. Что туда точно попадет?

На первом месте, безусловно, будет Эрмитаж. Потом Петергоф, Казанский собор, мемориал Героическим защитникам Ленинграда. Также обязательна к просмотру выставка Чжан Хуаня «В пепле истории». Если она к тому времени закроется, можно купить каталог, чтобы взять домой на память.

Чжан Хуань. В пепле истории
Государственный Эрмитаж
до 12 ноября

Гид по выставке от «Собака.ru» читайте по ссылке

Александра Генералова,
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