Последние две недели в Эрмитаже показывают выставку Чжан Хуаня — китайского художника мультиинструменталиста, который когда-то эпатировал публику, заворачиваясь в костюм из сырого мяса, покрывал лицо иероглифами до состояния блэкфейса, а затем начал складывать из пепла общие портреты членов компартии, Будды и Христа. Журналу «Собака.ru» художник рассказал о любви к Репину, Илье Кабакову и Олегу Кулику, о близости Апокалипсиса и личном списке must-seen в Санкт-Петербурге.
Чжан Хуань о влиянии русской живописи на китайское арт-образование, неочевидных шедеврах Эрмитажа и Апокалипсисе
В одном из ваших интервью есть фраза: «Все художественное образование в Китае основано на российском искусстве, потому что те два раза, когда Мао покидал страну, он ездил в Россию». Какое произведение русского искусства особенно запало вам в душу во время обучения?
В мои студенческие годы, то есть в эпоху правления Мао Цзэдуна, Китай полностью находился под влиянием СССР в плане политики, индустриального развития, общественной идеологии, образования и искусства. В 50-е СССР направил в Китай огромное количество инженеров, ученых, работников просвещения и деятелей искусства, чтобы поддержать страну во всех сферах государственного строительства. Советская система художественного образования базировалась на изучении основ критического реализма и культивировала в студентах повышенное внимание к действительности, воспитывала в них умение воспроизводить объективную реальность. Вместе с преподавателями мы изучали картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», и с того времени я не могу забыть это полотно. Поэтому для эрмитажной выставки я создал из пепла работы «Иван Грозный убивает своего сына» и «Возвращение блудного сына» Рембрандта, это моя дань уважения великим мастерам.
Российские арт-критики ранних нулевых сравнивали ваши перформансы с акциями Олега Кулика, который изображал собаку. Какие российские перформеры и современные художники вам интересны?
Российский художник, который произвел на меня самое глубокое впечатление, — это Илья Кабаков и его творчество 80-х гг. Его инсталляция «Туалет» на биеннале Documenta — это нечто потрясающее. С творчеством Олега Кулика, которого вы упомянули в вопросе, я тоже хорошо знаком, мне очень нравятся его работы. Однако он стремится выявить животную природу человека, показать зверя в человеке. Я же в своих работах пытаюсь исследовать не только звериное начало, но в большей степени — странность человека, странность его животного начала. На прошлогодней Венецианской биеннале в русском павильоне меня очень впечатлили работы режиссера Александра Сокурова, посвященная Рембрандту, и художника Александра Шишкина-Хокусая. В их инсталляциях отражалось постсоциалистическое отчаяние, безвыходность, абсурдность.
Вы помните первое впечатление от посещения Эрмитажа?
Это было чувство глубокого потрясения. Эрмитаж пользуется заслуженной славой, его действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о нем, — это по праву один из 4 величайших мировых музеев, нужно два года, чтобы осмотреть все его экспонаты. Мне нравится, что в нем много пространства, много залов. Но самое глубокое впечатление на меня произвели зал Рембрандта, портретная галерея 1812 года и зал Древнего Египта.
Почему именно Рембрандт? Вы упомянули его уже несколько раз.
Из всего множества выдающихся произведений Рембрандта, которые мне довелось увидеть в Эрмитаже, меня потрясло полотно «Возвращение блудного сына». Эта картина — отображение моего жизненного опыта, поэтому вызывает в моей душе такой отклик. В молодости я покинул родные края и отправился в Пекин, где провел годы, скитаясь без постоянной работы и жилья. Спустя 8 лет я уехал в Нью-Йорк в поисках сотрудничества с мировыми художественными центрами, затем вернулся в Шанхай. На этом пути я чувствовал себя как блудный сын, который возвращается в родной дом. Помимо его «Ночного дозора», мне хочется отметить поздний автопортрет Рембрандта, на котором мы видим одинокого старика, бросающего последний взгляд на этот мир. Я до сих пор помню выражение этих глаз, отчаявшихся или же хранящих надежду.
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Саркофаг-колода с крышкой. Создано: Россия. Пазырыкская культура. VI в. до н.э. Найдено: Второй Башадарский курган (раскопки С.И. Руденко 1950 г.). Центральный Алтай, урочище Башадар на р. Каракол
Удалось ли вам найти в залах музея нечто особенное и неочевидное, помимо шедевров Рембрандта или да Винчи?
Помимо работ этих прославленных мастеров, в Эрмитажной коллекции меня больше всего заинтересовало несколько моментов. Это, во-первых, египетская коллекция: мумия и саркофаги фараонов. Во-вторых, пазырыкская культура, например, саркофаг-колода VI века до нашей эры, найденный на Алтае. Это гроб, выдолбленный из гигантского ствола дерева. Это потрясающее собрание — Дмитрий Озерков специально водил меня на все это посмотреть. Кроме этого, в Эрмитаже хранится коллекция памятников Дуньхуана — этот город был воротами в Китай на Великом шелковом пути. В своем творчестве я уделяю особое внимание темам жизни, смерти и любви. Поэтому мне так понравились произведения древнеегипетского искусства, традиционной китайской культуры и культурные реликвии, обнаруженные в покрытой снегами и льдом Сибири.
В некоторых ваших работах на эрмитажной выставке ощущается дух шаманизма. Что такое шаманизм в китайской традиции?
Национальные меньшинства, проживающие на северо-востоке и северо-западе Китая, до сих пор исповедуют шаманизм. В моих произведениях эта тема затронута в том плане, что мы верим в одухотворенность всего сущего. На мой взгляд, Китай является мировым центром культуры шаманизма.
Выставки значительных современных художников в Эрмитаже обычно проходят по одной схеме: автор показывает свой «фирменный» стиль, делая работы-посвящения музею. Как вы относитесь к такому подходу?
Я считаю, что человечество за тысячелетия своего существования почти не добилось никакого прогресса и никак не развивалось. Наше воображение и фантазия, стиль нашей жизни существенно не изменились — ускорился темп. Интернет сделал нас быстрее и превратился в мощный источник информации. Но никакого прогресса нет. Вот почему художники, делая свои выставки в Эрмитаже, стремятся отдать дань уважения мастерам прошлого. Воображение и фантазия старых мастеров, живших 500 или даже 1500 лет тому назад, их образ жизни, качество их жизни уже достигли предела развития. Возможно, развитие человечества сейчас обернулось вспять, а может, и вовсе близится его последний день.
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фото: Алексей Бронников
Представьте, что вам нужно составить собственный мини-гид по Петербургу. Что туда точно попадет?
На первом месте, безусловно, будет Эрмитаж. Потом Петергоф, Казанский собор, мемориал Героическим защитникам Ленинграда. Также обязательна к просмотру выставка Чжан Хуаня «В пепле истории». Если она к тому времени закроется, можно купить каталог, чтобы взять домой на память.
Чжан Хуань. В пепле истории
Государственный Эрмитаж
до 12 ноября
Гид по выставке от «Собака.ru» читайте по ссылке
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