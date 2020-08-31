Петербуржцам бесплатно доставят зины с работами современных художников о жизни в эпоху пандемии

С 7 сентября петербургский филиал Государственного центра современного искусства начнет рассылать первую пост-карантинную выставку в take-away формате: любой желающий может бесплатно заказать на сайте экземпляр зина (самиздата) петербургских художников «+ Смещённая активность -» о том, как во время пандемии переживать вынужденный отказ от перемещения в пространстве, созидания, объятий, одновременно поддерживая близких.
Смещенная активность — реакция на стресс, когда в невозможности сделать желаемое мы переключаемся на «неадекватные действия»: листаем ленту соцсетей, не вникая в содержание или бесконечно протираем пыль. «Мы делаем зин, как форму смещенной активности, в ответ на невозможность передвигаться вместе в пространстве сопротивления», — говорят художники, пытаясь посмотреть на себя со стороны и увидеть художественный потенциал в так называемых «неадекватных» действиях. В работах художников приставка “post”, из заданного контекста “postcovid”, проявляет себя как пост в соцсетях, отпечаток, место наблюдения, будущее, впечатление, воздержание, почтовое сообщение, самопроверка.
Зин «+ Смещённая активность -» создали куратор Лера Лернер и петербургские художницы Саша Зубрицкая, Таня Черномордова, Галя Яптик, а также художница, перформер Валя Луценко и художник и поэт Роман Осьминкин.
Зин выходит в рамках проекта «Зин как выставка: Postcovid», который делает Северо-Западный филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Санкт-Петербурге) при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив, курируют проект Алина Белишкина и Наталья Хвоенкова. Осенью в свет выйдет еще три выпуска художественного самиздата, в том числе подготовленный совместно с Марией Тиника, создательницей инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев». Один из зинов «поручено» подготовить студентам творческих специальностей, открыт open-call. Кроме заказа на сайте, экземпляр зина можно будет бесплатно взять в баре WoD, магазине «Подписные издания», кофейне Verle garden, Фотодепартаменте, ДК Розы, Kunsthalle nummer sieben, Библиотеке Гоголя. Подробнее о проекте можно почитать на сайте. Зин-программа — часть ноябрьского 2-го Кураторского форума, культурного ивента, включающего в себя профессиональную конференцию и общедоступный Art weekend.
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