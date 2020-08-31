Петербуржцам бесплатно доставят зины с работами современных художников о жизни в эпоху пандемии

С 7 сентября петербургский филиал Государственного центра современного искусства начнет рассылать первую пост-карантинную выставку в take-away формате: любой желающий может бесплатно заказать на сайте экземпляр зина (самиздата) петербургских художников «+ Смещённая активность -» о том, как во время пандемии переживать вынужденный отказ от перемещения в пространстве, созидания, объятий, одновременно поддерживая близких.

Смещенная активность — реакция на стресс, когда в невозможности сделать желаемое мы переключаемся на «неадекватные действия»: листаем ленту соцсетей, не вникая в содержание или бесконечно протираем пыль. «Мы делаем зин, как форму смещенной активности, в ответ на невозможность передвигаться вместе в пространстве сопротивления», — говорят художники, пытаясь посмотреть на себя со стороны и увидеть художественный потенциал в так называемых «неадекватных» действиях. В работах художников приставка “post”, из заданного контекста “postcovid”, проявляет себя как пост в соцсетях, отпечаток, место наблюдения, будущее, впечатление, воздержание, почтовое сообщение, самопроверка.