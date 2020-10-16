Побродить по пост-советскому ДК в поисках секретных меток с работами в дополненной реальности, наткнуться на инсталляцию в витрине или в пруду пригородного поселка — это новый сезон паблик-арт фестиваля «Арт-проспект». «Собака.ru» расспросила художников о том, как они работали со сложным пространством ДК им. Газа и как переосмыслили опыт изоляции во время пандемии и как с помощью паблик-арта хотят помочь любимым заведениям у дома.
Дополненная реальность в ДК им. Газа, паблик-арт на балконе и в садоводстве: что смотреть на фестивале «Арт-проспект»
Пандемийный паблик-арт
Седьмой по счету международный фестиваль «Арт-проспект», который проходит с 15 по 18 октября, непохож на остальные — кураторы готовили его в обстановке коронавирусной неопределенности. Суть фестиваля в том, что художникам предлагают «освоить» новую территорию с мощью арт-интервенций и перформансов, одновременно вовлекая в происходящее жителей района. В 2018 году, например, точкой сборки был Муниципальный округ «Посадский» на Петроградской стороне, а темой — «Пища для ума». Тогда на одном из брандмауэров появилась колбаса художника Андрея Люблинского, которую впоследствие закрасили по требованию недовольного жалобщика, а дива и горгулья-гопник Данини предлагала местным обитателям воспользоваться специальным кейтерингом, просунув голову и руку в особую конструкцию, внутри которой находится фуршетный стол. В этом году в качестве локации выбрали окрестности Кировского завода и здание ДК им.Газа, подзаголовок события — «Поиск сокровищ». Сокровища – это метафора «нового времени» – эмоции и переживания художников в условиях изоляции, когда они осмысляют грани личного и публичного.
Программа разделена на две части: первая — работы в обычном материальном воплощении, а также в формате дополненной реальности, раскиданные по пространству старого ДК, вторая — интервенции в городское пространство, но своеобразные. Художники используют собственные балконы, витрины магазинов и даже пруды в пригородных садоводствах, как это сделал экспонент Венецианской биеннале и со-автор Фанерного театра БДТ Александр Шишкин-Хокусай в садоводстве «Интеркомплекс» в Керро — там он провел локдаун (кстати, съемку для номера «Собака.ru» «Топ-50» он провел там же). Фестиваль в этом году по-настоящему международный, потому как работы на тему личного пространства художника в изоляции появились не только в Петербурге, но и в Бишкеке, Алматы, Гяндже, Тюмени и Екатеринбурге. Посмотреть их можно вирутально — на сайте фестиваля, в прямых эфирах в инстаграме или в официальном мобильном приложении «Арт-проспекта».
Никита Селезнев
Мультимедиа-ниндзя
«Основой для моего проекта стало само здание ДК им.Газа. Точнее социально-исторический контекст, который здесь сформировался. Мне нравится рассматривать наслоения культур в архитектурных ансамблях: в самых ненужных, неустроенных, сохранившихся скорее по случайности зданиях, видно, как менялась культура. В ДК Газа конструкивиское основание дополнилось соцреалистическими рельефами. Интересно, что в позднесоветский период ДК стало ассоциироваться с неофициальным искусством, а в 2000-е его здание покрылось крикливой рекламой.
В конце 2010-х, стараясь стать арт-кластером, оно обросло красными контейнерами — все это стало частью Дворца культуры и техники имени И. И. Газа. Эту многослойность смыслов и контекстов мы сейчас и наблюдаем. История ДК Газа не кажется трагичной — она печальная, грустная и во многом типичная. Судьба покрытого знаками прошедших времен, усталого, неловко борющегося за свою жизнь здания стала основой проекта для фестиваля «Арт-проспект». Моя работа «Тюльпаны слишком возбудимы, здесь зима» это инсталляция, интегрированная в архитектуру ДК. Кроме физических объектов в инсталляцию включены элементы дополненной реальности — аудио и изображение, появляющиеся при наведении камеры смартфона. В аудио используются найденные звуки исторических хроник,полевые записи города, а также цитаты из стихов».
Данини
Дива и гопник — многоликая художница
«Моя работа — это гастроли уже известного читателям «Собака.ru» коллектива гопников под моим управлением “Attention choir”. В этот раз мои «репликанты» выступают в ДК, их там можно встретить в разных неожиданных местах и посмотреть выступление через приложение фестиваля: наводишь телефон на определенное место — и в нем появляется хор. Также одному из участников коллектива выпала честь исполнить сольный номер. Первое выступление хора состоялось в галерее HSE (выставка «Этот смех кончится слезами»). Хор собран из отдельно заснятых повторенных раз за разом перформансов. Тут для меня важно, что прием «копи-паста» использован не только с помощью диджитал, но и проделан в реальности».
Владимир Абих
Уличный художник
«Если честно, то ДК Газа — крайне неудобное место, я там уже как-то делал работу на фасаде. Очень мало поверхностей, двор закрыт, вокруг забор из профнастила, внутри какие-то магазины — всё выглядит провинциально. Я долго думал, что можно сделать, и в итоге сделал субтитр с надписью «время спустя» за несколько часов без всякой подготовки. Если открыть приложение и навести на текст, то заиграет музыка «Время вперед» Григория Свиридова».
Галя Яптик
Художница
«Обнаружив на балконе труп, я не удивилась. Здесь всякое бывало, и это событие не было из ряда вон, к тому же он был птичьим и очень красивым. Я оставила его, чтобы посмотреть, как он будет разлагаться, но прошло три дня, и останки пропали, не оставив следов. Мне нравится мой незастекленный балкон, но однажды грабители залезли через него ко мне домой. Самое ужасное было в том, что они ничего не украли, кроме моего ощущения безопасности. Чтобы как-то восстановить душевное равновесие, я придумывала бюджетные способы для защиты своего покоя. В тот самый момент, когда поймала себя на продумывании конструкции вроде душа, где грабителя поливает вонючей жидкостью, я поняла, что это абсурдно, смешно и мне уже не так страшно. Захотелось хоть что-то воплотить. Так появился проект “Ловушки”, который стал частью моих размышлений о приватности и личных границах.
В течение месяца я устанавливала “ловушки” на моем балконе, ведя документацию в группы в социальных сетях. Когда наступило время коронавируса, я заказала у товарищей в Алоэ комплект из маски, трусов и санитайзера. Мы договорились также провести дистанционную съемку для магазина с моего балкона. Вышло здорово. Одна сторона дома явно узнала обо мне кое-что новенькое, а соседка сверху даже кинула нам воодушевляющее письмо и мандарины. А однажды на карантине, пока делала тренировку, ко мне через открытую балконную дверь стали влетать воздушные пузыри. Я замерла и почему-то аккуратно прикрыла дверь, затем легла на пол, закрыла глаза, глубоко вдохнула и почувствовала, что с домом можно подружиться. Для фестиваля я предложила устроить балконную фотостудию “СВОИ”. Поэтому вы видите эту историю. Буду на нем в указанное время с фотоаппаратом, вывеской и корзинкой для электронных адресов. Получившиеся фотографии потом скину на общий гугл-диск, который расшарю с теми, кто оставит свой контакт.
Адрес локации: Северный пр., 89 к.4, 14:00 до 17:00
Наталья Тихонова
Художница и куратор
«Мы как независимая группа художников и кураторов «Пунктация» (Екатерина Полякова, Наталья Тихонова, Иван Шатравин-Достов) делаем показы видео и видео-арта в публичных местах Петербурга — на фасадах, на стенах, на брендмаурах, рекламных плазмах и т.д. Изначально от «Арт-проспекта» был запрос подумать о пересечении публичного и приватного. Мы увидели такие пересечения, например, в кафе на первом этаже собственного дома — вроде публичное, но ты его уже воспринимаешь как личное пространство. Аналогичный процесс совмещения личного и общественного происходит со страницами в социальных сетях: объединенные личными воспоминаниями, но сохраняющие публичность, они становятся порогом между частным и общественным — коридором между открытыми и закрытыми границами. Такие пространства — придомовые территории и социальный сети, можно назвать “Зеленым коридором” — местом, где человек перемещается из статуса хозяина в статус гостя.
Мы решили сделать показ видео из соц. сетей в кафе сербской кухни, которое расположено в моем доме. Оно сильно пострадало за пандемию, захотелось их таким образом поддержать, рассказав про них хотя бы аудитории фестиваля. Это маленькое семейное сербское кафе про которое совсем мало кто знает. Для темы для видео мы выбрали путешествия из stories, так как сейчас это единственный доступный способ путешествий: в соседнее кафе или в инстаграм друзей. Видео о личных/публичных воспоминаниях о путешествиях в их широком понимании, созданные художниками, кураторами, друзьями художников и другими путешествующими, как раз и будут показаны в окнах кафе и на плазме внутри кафе»
Адрес локации: 3-я линия В.О., 24, кафе «Балканский гурман». Показы видео внутри кафе: 14:00–15:00 и 19:00–20:00. Показы видео из витрин: 12:00–23:00
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