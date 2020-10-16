Дополненная реальность в ДК им. Газа, паблик-арт на балконе и в садоводстве: что смотреть на фестивале «Арт-проспект»

Художница

«Обнаружив на балконе труп, я не удивилась. Здесь всякое бывало, и это событие не было из ряда вон, к тому же он был птичьим и очень красивым. Я оставила его, чтобы посмотреть, как он будет разлагаться, но прошло три дня, и останки пропали, не оставив следов. Мне нравится мой незастекленный балкон, но однажды грабители залезли через него ко мне домой. Самое ужасное было в том, что они ничего не украли, кроме моего ощущения безопасности. Чтобы как-то восстановить душевное равновесие, я придумывала бюджетные способы для защиты своего покоя. В тот самый момент, когда поймала себя на продумывании конструкции вроде душа, где грабителя поливает вонючей жидкостью, я поняла, что это абсурдно, смешно и мне уже не так страшно. Захотелось хоть что-то воплотить. Так появился проект “Ловушки”, который стал частью моих размышлений о приватности и личных границах.

В течение месяца я устанавливала “ловушки” на моем балконе, ведя документацию в группы в социальных сетях. Когда наступило время коронавируса, я заказала у товарищей в Алоэ комплект из маски, трусов и санитайзера. Мы договорились также провести дистанционную съемку для магазина с моего балкона. Вышло здорово. Одна сторона дома явно узнала обо мне кое-что новенькое, а соседка сверху даже кинула нам воодушевляющее письмо и мандарины. А однажды на карантине, пока делала тренировку, ко мне через открытую балконную дверь стали влетать воздушные пузыри. Я замерла и почему-то аккуратно прикрыла дверь, затем легла на пол, закрыла глаза, глубоко вдохнула и почувствовала, что с домом можно подружиться. Для фестиваля я предложила устроить балконную фотостудию “СВОИ”. Поэтому вы видите эту историю. Буду на нем в указанное время с фотоаппаратом, вывеской и корзинкой для электронных адресов. Получившиеся фотографии потом скину на общий гугл-диск, который расшарю с теми, кто оставит свой контакт.

Адрес локации: Северный пр., 89 к.4, 14:00 до 17:00