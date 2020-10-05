Комиссар выставки «Немосква не за горами» Алиса Прудникова о новой этике, фейлах и искусстве за пределами столицы

Ваши действия — это в том числе ладить с бизнесом, спонсоры «Немосквы» — фонд Потанина и «Сибур».

Я работала и с бизнесом, и с чиновниками еще в Екатеринбурге, а сейчас пытаюсь масштабировать эту ситуацию на всю страну. Каждый город хочет быть классным, многим корпорациям хочется зайти в культурный проект и быть к нему причастным, но коллаборацию с креативными индустриями сделать непросто. Проект «Немосква» и призван был стать той точкой сборки интересов художников, властей и корпораций. Знаете, когда я работала в ГЦСИ в Екатеринбурге и мы делали первые биеннале, то мне очень часто «стучали по башке» за то, что у меня в приоритете — интересы художника и искусства, а не VIP-гости.



Может ли такая дипломатия не противоречить «новой этике»? Весь август и пол-сентября арт-сообщество обсуждало заявление Елизаветы Кашинцевой и Олега Устинова — участников кураторской школы «Немосквы», которые возмущены тем, что их локальные проекты, победившие на конкурсе, не получили финансирования, зато оно нашлось на выставку в Петербурге.

Я считаю, что я хорошо понимаю художественное сообщество, могу его слышать и чувствовать. Ситуация с Олегом и Лизой — не про обман и намеренное ущемление институцией интересов художников, а про проблемы в организации проекта. Меня удручает риторика, которой пользуются наши коллеги, но считаю что если мы, как организаторы, позволили себе двусмысленность, то должны реализовать проекты и пошли в этом навстречу кураторам.