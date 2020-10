Комиссар выставки «Немосква не за горами» Алиса Прудникова о новой этике, фейлах и искусстве за пределами столицы

В России вы на кого-нибудь ориентировались?

Для меня кумиром и непререкаемым авторитетом был Иосиф Бакштейн, сделавший Московскую биеннале — важный большой проект для России. Уральскую биеннале мне было важно назвать индустриальной, потому что было невозможно тогда спорить с Московской. Мне хотелось найти классную идентичность, чтобы занять свою нишу. При этом мне всегда хотелось вести диалог с Берлином, Токио, Нью-Йорком. Понимаете, я очень много путешествовала в начале 2000-х и меня часто спрашивали: Where are you from? — I’m from Yekaterinburg. — What? Saint-Petersburg? Чтобы поставить звездочку на карте мира, мне нужен был большой проект — с просто выставками и фестивалями этого не провернуть. Благодаря этой амбиции и получилась наша биеннале — теперь слово Yekaterinburg научились выговаривать.

Почему тогда «Немосква не за горами» открылась в Петербурге?

Мне было важно сделать этот этап «Немосквы» не в Москве. Нужна была точка сборки для разных кураторских подходов, большого коллективного высказывания, а Петербург это важнейший сегодня центр для разговора и о регионах и о центре. Я выбрала Петербург, потому что было нужно коллективное кураторское высказывание, важно собрать и зафиксировать этот срез. Дальше мы будем работать с разными территориями. Во Владивосток обязательно, в Бурятию и так далее. И я считаю, что мы закроем «Немоскву» тогда, когда исчезнет накал страстей и конфликт «Москва — немосква».