Превью арт-проект Nunc в особняке Мясникова

В особняке Мясникова состоялось превью NUNC — арт-проекта Елизаветы Климко, вбирающего в себя серию паблик-токов и масштабную выставку современного искусства. Название экспозиции в переводе с латыни означает «сейчас» — настоящее время является основным мотивом творчества всех участников. Среди них — основоположник экобренда Chiveskella Николай Воскресенский, Артемий Лысиков, виртуозно обращающийся с цветом, живописец Павел Коломиец, который перепридумывает новый реализм и многие другие.