В особняке Мясникова состоялось превью NUNC — арт-проекта Елизаветы Климко, вбирающего в себя серию паблик-токов и масштабную выставку современного искусства. Название экспозиции в переводе с латыни означает «сейчас» — настоящее время является основным мотивом творчества всех участников. Среди них — основоположник экобренда Chiveskella Николай Воскресенский, Артемий Лысиков, виртуозно обращающийся с цветом, живописец Павел Коломиец, который перепридумывает новый реализм и многие другие.
Превью арт-проект Nunc в особняке Мясникова
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Елизавета Климко
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Дмитрий Осташевский
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Илья Жуйков, Станислав Полонский
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Елена Боброва, Дарья Каплан
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Влад Пожар
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Артем Гвоздев
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Егор Абрамов
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Артемий Лысиков
Фото: Лиза Медунецкая
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