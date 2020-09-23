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Превью арт-проект Nunc в особняке Мясникова

В особняке Мясникова состоялось превью NUNC — арт-проекта Елизаветы Климко, вбирающего в себя серию паблик-токов и масштабную выставку современного искусства. Название экспозиции в переводе с латыни означает «сейчас» — настоящее время является основным мотивом творчества всех участников. Среди них — основоположник экобренда Chiveskella Николай Воскресенский, Артемий Лысиков, виртуозно обращающийся с цветом, живописец Павел Коломиец, который перепридумывает новый реализм и многие другие.

  • Елизавета Климко

  • Дмитрий Осташевский

  • Илья Жуйков, Станислав Полонский

  • Елена Боброва, Дарья Каплан
  • Альберта Берлин

  • Влад Пожар

  • Артем Гвоздев

  • Егор Абрамов

  • Артемий Лысиков

  • Кирилл Котягин, Полина Маркова

  • Эльмира Тулебаева

  • Юнис Чикризов, Сергей Ипполитов

  • Елена Ишо

  • Дмитрий Осташевский, Елизавета Климко

  • Мария Колотовкина

  • Кристина Темерова, Максим Иолич, Павел Коломиец

  • Кристина Малина

  • Евгения Менешева

  • Пайзула Гамзатов

  • Игорь Удальцов

  • Дарина Сморкалова, Ева Петроченко, Елизавета Климко, Дарья Москвина, Андрей Cемаков

  • Мария Челнокова

  • Софья Горид, Диана Музыка

  • Антон Семенов, Елена Осипова

  • Андрей Браво

  • Жанна Галай, Ирена Азаркевич

  • Андрей Браво, Акулина Ларичева

  • Анна Галяева

  • Илья Тен

  • Николай Chiveskella

  • Сергей Ипполитов

  • Стеффания Жукофф

  • Nechkin

  • Азиза Джанзакова, Дмитрий Осташевский, Алина Тапилина, Альберта Берлин

  • Глеб Веган

Фото: Лиза Медунецкая

Leontiy Kasatkin,
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