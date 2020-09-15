Петергоф отпраздновал 315-летие со дня основания

Елена Яковлевна Кальницкая, генеральный директор ГМЗ «Петергоф», отметила: «Неслучайно в этот день мы открываем конный монумент Петру Великому. Это памятник, подаренный Николаю I французским скульптором Деньером, олицетворяет то почтение, с которым «второй отец Петергофа», Николай I относился к создателю Петергофа – Петру Великому. Благодарим наших партнеров, ПАО «Газпром» и Царскосельскую янтарную мастерскую за это символическое возвращение Петра в петергофскую резиденцию». Памятник вновь обрел свое историческое место – в парке Александрия, у дворца «Коттедж».



Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Анатольевич Фокин напомнил, что сотрудничество ПАО «Газпром» с «Петергофом» стартовало ещё в далеком 2007 году, когда компания начала оказывать благотворительную поддержку по реставрации Китайского дворца в Ораниенбауме, где работы продолжаются и по сей день.



Кульминацией праздника стал запуск Большого каскада и фонтана «Самсон» в сопровождении фейерверка. Впервые в этом году фонтаны заработали на публику, вернувшуюся в парки и дворцы Петергофа после полугодового перерыва. Ко дню своего 315-летия Петергоф подошел, преодолев трудности пандемии (800 000 посетителей за сезон вместо традиционных 6 миллионов) и погодные катаклизмы (первый осенний шторм погубил 39 деревьев, в том числе один из старейших дубов). Экскурсии, хоть и небольшими группами, возобновлены, а билеты в Большой Дворец раскуплены на две недели вперед.

