История Петергофа началась с записи Петра I в походном журнале, где он отметил 13 сентября 1705 года: «...наша шнява «Мункер» пошла в Петербурх, после полудня в 4 часа против Петергофа кинула якорь». Накануне юбилея музей-заповедник впервые после полугодового карантина открыл для посетителей залы Большого петергофского дворца, музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус».
Особым моментом торжества стало открытие памятника Петру I, основателю Петергофа. Конный монумент был создан в 1841 году парижским бронзолитейным мастером Жаном-Франсуа Деньером и был подарен автором Николаю I. По распоряжению императора скульптура была установлена на мраморном пьедестале в парке Александрия при Учебном домике Великих князей Николая и Михаила.
Во время Великой Отечественной войны памятник удалось эвакуировать и сохранить, однако постамент был утрачен. 75 лет статуя хранилась в запасниках музея, и только в 2020 году при поддержке ПАО «Газпром»была произведена комплексная реставрация монумента в Царскосельской янтарной мастерской под руководством ее директора Бориса Павловича Игдалова. Восстановлением занималась команда из ювелиров, чеканщиков, специалистов по работе с патиной. Опираясь на материалы из архивов музея, специалисты воссоздали мраморный постамент: пришлось использовать монолит итальянского мрамора, чтобы обеспечить безопасное экспонирование скульптуры на открытом воздухе.
Петергоф отпраздновал 315-летие со дня основания
История Петергофа началась с записи Петра I в походном журнале, где он отметил 13 сентября 1705 года: «...наша шнява «Мункер» пошла в Петербурх, после полудня в 4 часа против Петергофа кинула якорь». Накануне юбилея музей-заповедник впервые после полугодового карантина открыл для посетителей залы Большого петергофского дворца, музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус».
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Анатольевич Фокин, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Яковлевна Кальницкая, директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Павлович Игдалов.
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Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Яковлевна Кальницкая, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Анатольевич Фокин
Елена Яковлевна Кальницкая, генеральный директор ГМЗ «Петергоф», отметила: «Неслучайно в этот день мы открываем конный монумент Петру Великому. Это памятник, подаренный Николаю I французским скульптором Деньером, олицетворяет то почтение, с которым «второй отец Петергофа», Николай I относился к создателю Петергофа – Петру Великому. Благодарим наших партнеров, ПАО «Газпром» и Царскосельскую янтарную мастерскую за это символическое возвращение Петра в петергофскую резиденцию». Памятник вновь обрел свое историческое место – в парке Александрия, у дворца «Коттедж».
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Анатольевич Фокин напомнил, что сотрудничество ПАО «Газпром» с «Петергофом» стартовало ещё в далеком 2007 году, когда компания начала оказывать благотворительную поддержку по реставрации Китайского дворца в Ораниенбауме, где работы продолжаются и по сей день.
Кульминацией праздника стал запуск Большого каскада и фонтана «Самсон» в сопровождении фейерверка. Впервые в этом году фонтаны заработали на публику, вернувшуюся в парки и дворцы Петергофа после полугодового перерыва. Ко дню своего 315-летия Петергоф подошел, преодолев трудности пандемии (800 000 посетителей за сезон вместо традиционных 6 миллионов) и погодные катаклизмы (первый осенний шторм погубил 39 деревьев, в том числе один из старейших дубов). Экскурсии, хоть и небольшими группами, возобновлены, а билеты в Большой Дворец раскуплены на две недели вперед.
Фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»
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