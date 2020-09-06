С 12 сентября для посетителей откроются парадные залы Большого петергофского дворца и его музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус». При этом будут действовать некоторые ограничения. Об этом сообщается на сайте музея.
С 12 сентября открываются музеи и парадные залы Большого петергофского дворца
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Фото: сообщество "Петергоф" во "ВКонтакте"
Сеансы будут проходить ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца. В Большом дворце их будут проводить каждые 30 минут с 10:35 до 16:35, в «Особой кладовой» — каждый час с 10:35 до 16:35, в«Церковном корпусе» — каждые 15 минут с 10:35 до 17:05. При этом группы будут состоять из пяти человек. Стоимость билетов — от 250 до 400 руб. Купить билеты можно на сайте музея.
Напомним, ранее Государственный музей-заповедник «Петергоф» отреставрировал статую Венеры Медицейской, которая находится в саду Венеры в Нижнем парке. В начале июля неизвестные сломали четыре пальца статуи.
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