С 12 сентября открываются музеи и парадные залы Большого петергофского дворца

Сеансы будут проходить ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца. В Большом дворце их будут проводить каждые 30 минут с 10:35 до 16:35, в «Особой кладовой» — каждый час с 10:35 до 16:35, в«Церковном корпусе» — каждые 15 минут с 10:35 до 17:05. При этом группы будут состоять из пяти человек. Стоимость билетов — от 250 до 400 руб. Купить билеты можно на сайте музея.