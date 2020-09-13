Покрас Лампас представил новую работу — расписанную строками из стихов Маяковского стену в Самаре

Напомним, ранее работы Покраса Лампаса, созданные в рамках фестиваля «Карт-бланш», были испорчены вандалами. Жители города помогли восстановить одну из них.

В период самоизоляции Покрас Лампас создал плакат «Мой руки, будь дома, ок?». Своей работой художник напоминает о необходимости соблюдать самоизоляцию в период пандемии и призывает напоминать об этом другим — скачивая плакат, меняя верстку или цвета, печатая его и делясь с друзьями.