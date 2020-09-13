Петербургский художник-каллиграф показал в Instagram расписанную строками из стихотворений Маяковского стену в Самаре. Работа выполнена в честь дня города.
Покрас Лампас представил новую работу — расписанную строками из стихов Маяковского стену в Самаре
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У Самары сегодня день рождения — в том числе и нового объекта кллиграфутуризма. ⠀ — 110 рабочих часов. — 350 квадратных метров. — 2500 символов из строк Владимира Владимировича Маяковского. ⠀ В Самаре — на спуске Маяковского. ⠀ Фестиваль: @samara_ground_2020_art Фото: @ritabreger ⠀ Вам говорю я — гениален я или не гениален, бросивший безделушки и работающий в Росте, говорю вам — пока вас прикладами не прогнали: Бросьте! ⠀ Бросьте! Забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мелехлюндии из арсеналов искусств. Кому это интересно, что — «Ах, вот бедненький! Как он любил и каким он был несчастным...»? Мастера, а не длинноволосые проповедники нужны сейчас нам. ⠀ Сегодня открываем объект. До встречи после 15:00.
Как он рассказал в посте, на работу ушло 110 часов. Он украсил 350 квадратных метров 2500 символами из строк поэта-футуриста Владимира Владимировича Маяковского. В это воскресенье, 13 сентября, состоялось открытие объекта.
Напомним, ранее работы Покраса Лампаса, созданные в рамках фестиваля «Карт-бланш», были испорчены вандалами. Жители города помогли восстановить одну из них.
В период самоизоляции Покрас Лампас создал плакат «Мой руки, будь дома, ок?». Своей работой художник напоминает о необходимости соблюдать самоизоляцию в период пандемии и призывает напоминать об этом другим — скачивая плакат, меняя верстку или цвета, печатая его и делясь с друзьями.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.