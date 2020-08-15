Новые работы петербургского художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покраса Лампаса, созданные в рамках фестиваля «Карт-бланш», были испорчены вандалами. Об этом художник-каллиграф рассказал в своем Instagram-аккаунте.
В Екатеринбурге испортили новые работы Покраса Лампаса. Жители города помогли восстановить одну из них
Вандалы осквернили его работу на одном из зданий завода «Уралмаш», а также куб в сквере Екатеринбурга, который был расписан художником накануне. В посте Покрас Лампас также призвал жителей города принять участие в восстановлении работ на кубе. Как сообщает ТАСС, на его просьбу откликнулись десятки жителей города. По словам художника, для горожан происходящее стало «мастер-классом по реставрации». При этом он отметил, что если вандалы вновь испортят работу, жители города теперь смогут самостоятельно ее исправить.
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Все неслучайно 🔥 [2] ⠀ Можно делать целую рубрику 😂 ⠀ Ну в общем, предыдущую историю вы уже знаете по сторис, как мы как-то пошли смотреть работу Покраса, но все резко обломалось ⠀ Я не отчаялась и была уверена, что когда-нибудь всё-таки же должна случиться эта встреча 😅. И вдруг узнаю, что он приезжает к нам, но как-то не углублялась и особо не интересовалась этим ⠀ Сегодня, чисто случайно я оказалась в центре и @sofi.elovskikh кидает сторис @pokraslampas (Соня, спасибо!! Без тебя я бы все проворонила ❤️ ). Поэтому сразу в мой план вписалась эта встреча. На месте все дружно помогали восстанавливать работу. 🙌🏼 ⠀ На самом деле я хотела сегодня дойти до работы @pokraslampas , но по времени могла уйти раньше, поэтому, как я говорила раннее, ВСЕ НЕСЛУЧАЙНО 🤪
Так, Покрас Лампас несколько раз написал слово «свобода» на кубе в Екатеринбурге. «Свобода на фоне неба — это история, которую я хотел подчеркнуть через такой монохромный арт-объект», — рассказал он изданию. Кроме того, художник планирует заняться восстановлением работ на «Уралмаше».
Напомним, работы Покраса Лампаса не только оскверняют, но и иногда похищают. В Петербурге его инсталляции, которые были выставлены в городской среде, пропали в течение часа. «Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — написал тогда художник.
Ранее Покрас Лампас создал плакат «Мой руки, будь дома, ок?». Своей работой художник напоминает о необходимости соблюдать самоизоляцию в период пандемии и призывает напоминать об этом другим — скачивая плакат, меняя верстку или цвета, печатая его и делясь с друзьями.
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