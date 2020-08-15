В Екатеринбурге испортили новые работы Покраса Лампаса. Жители города помогли восстановить одну из них

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Все неслучайно 🔥 [2] ⠀ Можно делать целую рубрику 😂 ⠀ Ну в общем, предыдущую историю вы уже знаете по сторис, как мы как-то пошли смотреть работу Покраса, но все резко обломалось ⠀ Я не отчаялась и была уверена, что когда-нибудь всё-таки же должна случиться эта встреча 😅. И вдруг узнаю, что он приезжает к нам, но как-то не углублялась и особо не интересовалась этим ⠀ Сегодня, чисто случайно я оказалась в центре и @sofi.elovskikh кидает сторис @pokraslampas (Соня, спасибо!! Без тебя я бы все проворонила ❤️ ). Поэтому сразу в мой план вписалась эта встреча. На месте все дружно помогали восстанавливать работу. 🙌🏼 ⠀ На самом деле я хотела сегодня дойти до работы @pokraslampas , но по времени могла уйти раньше, поэтому, как я говорила раннее, ВСЕ НЕСЛУЧАЙНО 🤪