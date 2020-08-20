Государственный музей-заповедник «Петергоф» отреставрировал статую Венеры Медицейской, которая находится в саду Венеры в Нижнем парке. В начале июля неизвестные сломали четыре пальца статуи.
В Петергофе отреставрировали поврежденную статую Венеры. Вандалы сломали ей пальцы
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Фото: Википедия
Восстановление статуи обошлось в 200 тысяч рублей. Специалисты использовали в работе искусственный камень, а не мрамор, благодаря чему получилось сделать точные слепки и не травмировать оригинальные элементы статуи при монтаже. Работы выполнила реставрационная компания ООО «РМ „Наследие“». При этом все этапы воссоздания поврежденных элементов согласовывались с Реставрационным советом музея-заповедника.
Добавим, сад Венеры в Нижнем парке распланировали в 20-е годы XVIII века. В годы Великой Отечественной войны он был сильно поврежден, а восстановили его лишь в начале 80-х годов прошлого века.
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