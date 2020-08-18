Петербургский дизайнер Александр Иванов показал свою новую работу, поддерживающую протесты в Беларуси. Ролик был опубликован в Instagram.
Дизайнер из Петербурга Александр Иванов посвятил новую работу выборам в Беларуси
В видео сначала появляется шар с изображением президента Александра Лукашенко, а затем его преследует множество других бело-красных шаров. Видеоряд сопровождается речью президента и криками протестующих «Уходи!». Автор работы уточнил в комментариях, что на видео не настоящие шары, как показалось подписчиком, а графика. На асфальте также можно заметить надпись «3%» — отсылка к низким рейтингам Лукашенко в интернет-опросах и один из символов оппозиции. «You shall not pass, Lukashenko!», — подписал он ее в Instagram.
Напомним, ранее музыкальная группа IOWA выпустила клип на песню «Мечта», в котором поддержала протестующих белорусов. В финале видео появляется хештег #жывебеларусь, сопровождающий большинство постов о ситуации в Беларуси. А еще почитайте интервью, где «Собака.ru» обсудила ситуацию с известными петербуржцами, переехавшими в Россию из Беларуси, — Екатериной Иванчиковой из группы IOWA, писателем Сашей Филипенко, идеологом команды HoodGraff Артемом Буржем и создателем компании «Моторика» Ильей Чехом.
Выборы президента в Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы приходили к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагали цветы и стоят в пикетах.
Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы на результаты президентских выборов и огласил окончательные результаты — с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В знак протеста тысячи рабочих Минского тракторного завода начали марш в центр Минска. Они требуют отставки и проведения новых выборов.
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