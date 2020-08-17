У IOWA вышел новый клип на песню «Мечта» в поддержку протестов в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы приходили к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагали цветы и стоят в пикетах.

Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы на результаты президентских выборов и огласил окончательные результаты — с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В знак протеста тысячи рабочих Минского тракторного завода начали марш в центр Минска. Они требуют отставки и проведения новых выборов.