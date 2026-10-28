Конец октября, а в Петербурге можно ходить в легкой куртке! Фонтаны работают до ноября! Это все из-за Эль-Ниньо?

Конец октября, а в Петербурге все еще +10°C! На фоне затянувшегося бабьего лета сезон фонтанов в Петергофе продлили аж до начала ноября. Когда закончится аномально теплая погода? Связана ли она со знаменитым Эль-Ниньо? Станет ли она привычной для октября? На все эти вопросы отвечают главный синоптик города Александр Колесов, старший преподаватель СПбГУ Людмила Коломеец и нобелевский лауреат Алексей Кокорин.
«В Петербурге очень тепло. Конечно, в последние дни чуть прохладнее — это немного сбивает общее значение за месяц, но все равно у нас намечается одна из самых высоких средних температур октября за всю историю наблюдений», — говорит в беседе с Собака.ru Александр Колесов.
По его словам, на 28-е число среднемесячная температура составляет +9,2°C, столько же было зафиксировано по итогам рекордного октября 1909 года. Повторение рекорда вряд ли случится — впереди еще четыре дня и температура (особенно ночная) будет, скорее всего, ниже этой отметки. «Однако все равно мы увидим второе-третье значение», — продолжает Колесов.
В последние годы эксперты Гидрометцентра пересмотрели показатели, которые считаются климатической нормой для Петербурга (под влиянием глобального потепления они стали несколько выше). Сейчас для октября нормой считается +6,2°C. То есть даже с учетом изменений октябрь’26 почти на три градуса выше стандартных значений.
Аномальная температура продолжится и в начале ноября — 1-го числа в городе ожидается в районе +8°C. Существенно похолодать должно только к праздникам. «Там температура понизится до +1… +5°C днем, — говорит главный синоптик Петербурга. — Ночью возможен даже слабый минус и осадки в виде мокрого снега».
Это все Эль-Ниньо?
Последние месяцы весь мир обсуждает Эль-Ниньо — периодически (раз в несколько лет) возникающее в Тихом океане явление, когда на поверхности оказываются более теплые воды. Из-за этого океан принимает в себя меньше тепла из атмосферы, что увеличивает среднюю температуру на всей планете и провоцирует засухи на экваториальных и тропических территориях.
В этом году Эль-Ниньо может быть особенно сильным, в прессе его даже заранее прозвали «Супер Эль-Ниньо». Однако, отмечает старший преподаватель СПбГУ Людмила Коломеец: «для Восточной Европы (и тем более для Петербурга) воздействие Эль-Ниньо не является однозначным фактором, определяющим обязательно ли, будет аномально теплая осень».
Нобелевский лауреат, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин еще категоричнее. «Можно точно сказать, что теплая погода последних дней октября в Петербурге абсолютно никак не связана с Эль-Ниньо. Особенности атмосферной циркуляции на нашей Земле таковы, что Эль-Ниньо не достает даже до южной границы России, не говоря уже о Санкт-Петербурге», — объясняет он.
Аномально долгое бабье лето этого года в основном предопределено редким сочетанием двух факторов. С одной стороны, над городом почти весь месяц стоит антициклон, обеспечивающий сухую и солнечную погоду. С другой — до Петербурга постоянно доходили теплые западные ветра. Их несли с собой циклоны с Балтики. Непосредственно к долине Невы их не пускал антициклон, отводя их дальше на север, к Мурманску. Однако под их влиянием в город все равно приходили волны теплого воздуха.
«В обычной ситуации такого не происходит, — отмечает Колесов. — Такого мощного антициклона нет, поэтому циклоны приносят не только относительное тепло, но и осадки». Однако такое сочетание нельзя назвать и полностью уникальным. За последние годы такая ситуация уже наблюдалась: в 2018-м, 2020-м и 2024-м. Просто не всегда теплый период настолько затягивался.
Каким может быть октябрь будущего?
Многолетние данные пока не подтверждают, что октябрь в Петербурге как-то особенно быстро теплеет. «За последние полвека тренд для октября относительно небольшой — всего +2,5°C. В сентябре, например, этот показатель составляет +3,5°C, а в зимние месяцы вообще +4°C», — говорит Алексей Кокорин.
«Развитие глобального потепления способно к середине текущего столетия привести к изменению климатической зоны Санкт-Петербурга с влажного континентального на умеренно-морской, — продолжает Людмила Коломеец из СПбГУ. — Однако это не говорит о том, что мы будем каждый год наслаждаться такой чудесной осенью. Октябрь 2026 года не показателен с точки зрения глобальных процессов, происходящих в атмосфере».
Как отмечает Алексей Кокорин из фонда «Природа и люди», до конца века средняя температура осени в Петербурге может вырасти на пять градусов.
«В последние десятилетия XXI века в октябре в среднем будет та температура, которую мы видим последние несколько дней в Петербурге, — рассказывает собеседник редакции. — Примерно 11 градусов днем. И вот на эти средние значения будут накладываться колебания. Размер их будет, скорее всего, такой же, как сейчас. То есть примерно плюс-минус пять градусов. Несмотря на то, что это кажется чем-то хорошим, у этих изменений есть и недостаток — увеличение количества осадков. Ожидается, что их станет больше на треть, что достаточно существенно».
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