Конец октября, а в Петербурге можно ходить в легкой куртке! Фонтаны работают до ноября! Это все из-за Эль-Ниньо?

«В Петербурге очень тепло. Конечно, в последние дни чуть прохладнее — это немного сбивает общее значение за месяц, но все равно у нас намечается одна из самых высоких средних температур октября за всю историю наблюдений», — говорит в беседе с Собака.ru Александр Колесов.

По его словам, на 28-е число среднемесячная температура составляет +9,2°C, столько же было зафиксировано по итогам рекордного октября 1909 года. Повторение рекорда вряд ли случится — впереди еще четыре дня и температура (особенно ночная) будет, скорее всего, ниже этой отметки. «Однако все равно мы увидим второе-третье значение», — продолжает Колесов.

В последние годы эксперты Гидрометцентра пересмотрели показатели, которые считаются климатической нормой для Петербурга (под влиянием глобального потепления они стали несколько выше). Сейчас для октября нормой считается +6,2°C. То есть даже с учетом изменений октябрь’26 почти на три градуса выше стандартных значений.

Аномальная температура продолжится и в начале ноября — 1-го числа в городе ожидается в районе +8°C. Существенно похолодать должно только к праздникам. «Там температура понизится до +1… +5°C днем, — говорит главный синоптик Петербурга. — Ночью возможен даже слабый минус и осадки в виде мокрого снега».