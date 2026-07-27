Человечество столкнулось «Супер Эль-Ниньо»! Опять аномальная жара? Почему все ждут резкого скачка цен на еду?

Что случилось?

«Грядет ли супер-Эль-Ниньо в 2026 году?»; «Возможно, наступает супер-Эль-Ниньо»; «Вероятность супер-Эль-Ниньо растет» — так в последние недели выглядят заголовки крупнейших мировых изданий.

Еще в июне ученые объявили о том, что в Тихом океане зафиксирован Эль-Ниньо. Особое явление, возникающее в экваториальной части Тихого океана раз в 2–7 лет. Во время него температура верхнего слоя воды становится теплее. Это влияет на погоду сразу в нескольких частях света, прежде всего в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

Уже некоторое время ученые предупреждают: грядущий Эль-Ниньо может оказаться мощнее, чем обычно, а его последствия заметнее. Журналисты уже прозвали такой вариант развития событий супер-Эль-Ниньо и даже Эль-Ниньо «Годзилла».

Как пишет издание The Guardian, если такой сценарий реализуется, это «может вызвать серьезный шок для мировых цен на продукты питания». Проще говоря, стоимость еды по всему миру может значительно подскочить. Некоторые аналитики говорят о росте на десятки процентов.