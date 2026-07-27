Человечество столкнулось «Супер Эль-Ниньо»! Опять аномальная жара? Почему все ждут резкого скачка цен на еду?

Метеорологи официально объявили о начале Эль-Ниньо — особого явления в Тихом океане, которое повышает температуру поверхности океана и на время разогревает всю планету. Именно во время Эль-Ниньо фиксируются температурные рекорды вроде самого жаркого дня или самого теплого месяца за всю историю наблюдений. В этом году, предсказывают ученые, явление может быть особенно сильным — в СМИ звучат названия вроде супер-Эль-Ниньо или Эль-Ниньо «Годзилла». Если прогнозы оправдаются, мировые цены на продовольствие имеют все шансы резко подскочить. Речь может идти о двузначном или даже двукратном росте на отдельные сельскохозяйственные продукты. Как это работает? Насколько вероятно такое развитие событий? И как все это отразится на России и россиянах? Разбираемся в материале Собака.ru!
Что случилось?
«Грядет ли супер-Эль-Ниньо в 2026 году?»; «Возможно, наступает супер-Эль-Ниньо»; «Вероятность супер-Эль-Ниньо растет» — так в последние недели выглядят заголовки крупнейших мировых изданий.
Еще в июне ученые объявили о том, что в Тихом океане зафиксирован Эль-Ниньо. Особое явление, возникающее в экваториальной части Тихого океана раз в 2–7 лет. Во время него температура верхнего слоя воды становится теплее. Это влияет на погоду сразу в нескольких частях света, прежде всего в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.
Уже некоторое время ученые предупреждают: грядущий Эль-Ниньо может оказаться мощнее, чем обычно, а его последствия заметнее. Журналисты уже прозвали такой вариант развития событий супер-Эль-Ниньо и даже Эль-Ниньо «Годзилла».
Как пишет издание The Guardian, если такой сценарий реализуется, это «может вызвать серьезный шок для мировых цен на продукты питания». Проще говоря, стоимость еды по всему миру может значительно подскочить. Некоторые аналитики говорят о росте на десятки процентов.
Что такое супер-Эль-Ниньо?
Если коротко, в жизни экваториальной части Тихого океана есть две фазы. Первая – Ла-Нинья, при ней холодная вода с глубины поднимается на поверхность. Это приводит к тому, что океанские воды принимают в себя больше тепла из атмосферы.
Раз в 2–7 лет эта фаза сменяется другой, называемой Эль-Ниньо. Во время нее на поверхности остается более прогретая вода. «Получается как бы кастрюля с горячей водой внутри океана, — объясняет механизм нобелевский лауреат, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. — Сначала ветра ее удерживают, а потом эта "кастрюля" становится такой большой, ветра ослабевают, и теплая вода разливается по огромной площади».
В итоге океан принимает меньше атмосферного тепла. Поскольку речь о гигантских площадях, то это способно повлиять на среднюю температуру воздуха всей планеты. Именно во время этой фазы обычно фиксируются температурные рекорды. При этом, подчеркивает Алексей Кокорин, в глобальных масштабах Эль-Ниньо дает сравнительно небольшое повышение общей температуры воздуха на планете — речь о десятых долях градуса.
Как поясняет Национальная метеорологическая служба США, явления Эль-Ниньо не одинаковы по силе. В зависимости от того, насколько они нагревают поверхность воды, их делят на слабые, умеренные, сильные и очень сильные. Последние журналисты и прозвали супер-Эль-Ниньо, хотя Всемирная метеорологическая организация такой термин не использует. При таком развитии событий часто фиксируются разрушительные засухи и наводнения. Так, особо сильный Эль-Ниньо 1997–98 годов обошелся мировой экономике в 5,7 трлн долларов.
И что, в этот раз правда возможен супер-Эль-Ниньо
Да, но это пока неточно. В мае специалист по атмосферным и экологическим наукам, профессор Университета Олбани Пол Родни говорил журналистам: «Я бы предположил, что вероятность того, что событие сейчас станет самым сильным в исторических записях, составляет примерно 50 процентов».
А уже летом американская Национальная метеорологическая служба сообщила, что «вероятность очень сильного Эль-Ниньо» в этом году составляет 81%.
Супер-Эль-Ниньо правда может поднять цены на еду?
Если коротко, то да. Более того, для этого достаточно самого обыкновенного Эль-Ниньо. «Согласно расчетам МВФ, предыдущие эпизоды Эль-Ниньо в среднем повышали мировые цены на продовольствие примерно на 5% в течение года», — говорит Артем Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners.
«Для Юго-Восточной Азии, Индии, Австралии, Центральной Америки и части Южной Африки это явление может означать засухи и жару, для других территорий — избыточные осадки и наводнения, — продолжает Суворов. — Следовательно, речь идет не только об урожайности, но и о сроках сева, состоянии пастбищ, рыболовстве, транспортной инфраструктуре, а также доступности воды».
В 2023 году, когда весь мир готовился к предыдущему потеплению поверхности Тихого океана, Европейский центральный банк (ЕЦБ) предположил, что «перерастание Эль-Ниньо в сильное явление» может поднять мировые цены на продовольствие на 9%.
«В сезоне 2023/24 Эль-Ниньо в связке с болезнями деревьев срезал около 14% мирового предложения какао, — говорит Дмитрий Краснов, управляющий директор "Рексофт Консалтинг". — Биржевые цены выросли примерно втрое, до рекордных величин порядка 12 тысяч долларов за тонну. Кофе робуста в тот же период обновляла максимумы, мировые цены на рис после запрета Индии на экспорт прибавили 12–14% буквально за считанные недели».
Относительно этого сезона прогнозы разнятся. Так, Goldman Sachs ожидает, что рост цен в случае «Супер Эль-Ниньо» может составить 15,8%. Аналитическая компания Risilience предупреждает, что в случае экстремального развития событий «ценовые шоки могут достигать 10–50% по ключевым товарам». Однако такой сценарий не выглядит основным.
Артем Суворов
Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners:
«Вероятнее всего, в ближайшее время мы увидим повышенную волатильность и разнонаправленную динамику по отдельным товарам. Предпосылок для синхронного глобального продовольственного кризиса сегодня нет. Вполне вероятны локальные ухудшения урожая в наиболее уязвимых регионах, рост страховых премий и стоимости отдельных культур».
А что это за отдельные культуры?
Поскольку влияние Эль-Ниньо особенно заметно в Юго-Восточной Азии, Индии и Африке, то и основная угроза затрагивает те сельскохозяйственные товары, которые там производятся.
«В первую очередь это какао, где около двух третей мирового урожая приходится на Западную Африку; кофе, особенно робуста из Вьетнама и Индонезии; тростниковый сахар в Индии и Таиланде; пальмовое масло в Индонезии и Малайзии и рис в Южной и Юго-Восточной Азии», — говорит Дмитрий Краснов из «Рексофт Консалтинг».
По его словам, зерновые и масличные культуры «диверсифицированы по обоим полушариям», поэтому даже возможные проблемы в Азии или Африке, скорее всего, будут компенсированы урожаем в Южной Америке.
«В сильный год Эль-Ниньо для наиболее уязвимых товаров ориентир — рост [мировых цен] порядка 15–40%, — добавляет Краснов. — По зерну и растительным маслам эффект существенно скромнее. Подчеркну, что это оценки на основе исторических аналогий, а не точный прогноз. Конкретные цифры будут зависеть от силы события и состояния мировых запасов на момент шока».
Как все это повлияет на Россию?
Если говорить о погоде, то практически никак. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС отметила, что «в лучшем случае [Эль-Ниньо] может оказать влияние на наш юг Дальнего Востока». С этим же согласен и климатолог Алексей Кокорин. «Для территории Северной Евразии, в том числе России и стран ближнего зарубежья, эффект минимальный», — подтверждает он.
Именно поэтому урожаям российских фермеров Эль-Ниньо практически не угрожает. «Россия — один из наименее уязвимых крупных производителей. Атмосферная связь Эль-Ниньо с черноморским и российским зерновым поясом слабая, сезонно изменчивая и неустойчивая, — говорит Дмитрий Краснов из "Рексофт Консалтинг". — Урожайные риски у нас определяются в основном локальными факторами — весенне-летними засухами, вымерзанием озимых, возвратными заморозками, — не тихоокеанским сигналом.
А вот влияние сильного Эль-Ниньо на цены россияне, вполне вероятно, ощутят. «Кофе и какао-сырье мы ввозим практически полностью, часть фруктов и в отдельные годы часть сахара и масличных тоже, — поясняет Краснов. — Мировой ценовой шок здесь транслируется на полку почти напрямую, и это уже видно: кондитерские изделия за последний период подорожали примерно на 16% из-за слабых урожаев какао, а кофе стабильно входит в число самых быстро дорожающих категорий».
Цены на пшеницу, хлеб, сахар и подсолнечное масло также зависят от мировых — через экспортный паритет. Россия зерно за рубежом не закупает и от чужих неурожаев напрямую не зависит. Но если на мировом рынке возникнет дефицит и ценовые котировки вырастут, российским экспортерам станет выгоднее вывозить зерно за рубеж, а это в идеале подтягивает и внутренние цены для аграриев. Однако у нас такой эффект сдерживают экспортные пошлины и квоты. «Государственное регулирование, экспортные пошлины и конкуренция на внутреннем рынке могут сгладить этот перенос», — отмечает Артем Суворов из Strategy Partners.
Артем Суворов
Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners:
«Дополнительные каналы — удорожание кормов, рыбной муки, сахара, растительных масел и логистики. Поэтому российский потребитель, вероятнее всего, ощутит не общий резкий скачок продовольственных цен, а постепенное и неравномерное подорожание отдельных импортозависимых категорий. Наиболее заметными категориями могут стать кофе, шоколад и кондитерские изделия, ряд фруктов, растительных масел и продукции аквакультуры».
А что, теперь каждый следующий Эль-Ниньо будет сильнее?
Вовсе не обязательно! Во-первых, пока нет убедительных доказательств того, что супер-Эль-Ниньо, или Эль-Ниньо «Годзилла», станет реальностью в этом году. Во-вторых, нет также убедительных свидетельств в пользу того, что по мере глобального потепления это явление усиливается, говорит климатолог Алексей Кокорин.
«Чисто теоретически по мере разогрева атмосферы Эль-Ниньо и Ла-Нинья должны как-то усиливаться, — объясняет Кокорин. — Но это лишь теоретическое предположение, которое пока не нашло подтверждений».
Впрочем, отмечает нобелевский лауреат, возможно, физика этого процесса еще не до конца изучена, и параметры, по которым влияние Эль-Ниньо может постепенно возрастать, могут пока быть не в центре внимания.
Однако, настаивает Нобелевский лауреат, Эль-Ниньо — это временное явление, которое вызывает кратковременные шоки, в том числе в сельском хозяйстве. Он подчеркивает, что рост температуры из-за глобального потепления уже через несколько лет сделает прибавку к температуре, которую сейчас дает это явление, постоянной.
«Уже лет через пятнадцать средняя температура на планете прибавит в среднем 0,4 градуса, — говорит он. — Не разово, а на постоянной основе. Напомню, что сейчас Эль-Ниньо добавляет где-то 0,1–0,15 градуса. То есть все то, что мы обсуждаем раз в несколько лет, станет нормой. Именно поэтому так важно бороться с глобальным потеплением».
Текст: Константин Крылов, Диана Корнеева
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