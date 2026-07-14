В России разрешили продавать бензин сниженных экологических стандартов. Как это повлияет на город и экологию? А на автомобили?

Что случилось?

В июле 2026 года было опубликовано постановление правительства, по которому в России до конца года можно производить бензин, соответствующий по некоторым параметрам экологическому стандарту Евро-3 (в российской классификации топливо К-3). Это заметное послабление, так как еще в 2016 году отечественные нефтеперерабатывающие заводы и заправки страны перешли на Евро-5 (по-российски К-5).

Как указывает «КоммерсантЪ», речь идет не о принципиально новой мере — разрешение производить топливо сниженных экологически стандартов нефтяники получили еще осенью 2025 года, однако тогда это широкого обсуждения не получило.

Как отмечал в беседе с «Ъ» директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, переход на сниженные экологические стандарты позволит использовать мощности, которые не могут производить более качественное топливо. Эксперт предположил, что это может повысить выпуск горючего. Это актуально, учитывая, что, согласно данным Bloomberg, нефтепереработка в стране упала до минимальных значений за два десятилетия.