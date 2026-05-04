Депрессивная корюшка: что происходит с главной петербургской рыбой? Почему ее уловы упали в несколько раз по сравнению с XX веком?

«В советское время один только наш колхоз ловил по 1200 тонн корюшки за сезон. Сейчас — 1000 тонн не всегда получается набрать со всего Финского залива», — рассказывает Собака.ru Дмитрий Бондарюк из рыболовецкого колхоза «Лигово».

«В этом году рыбы больше, чем в прошлом, причем заметно», — говорит Бондарюк. Впрочем, даже если так пойдет дальше, улов вряд ли сравнится даже с показателями начала 1990-х годов. Корюшки стало принципиально меньше.

Вообще европейская корюшка (или, говоря по научному, Osmerus eperlanus) водится сразу в двух местах рядом с Петербургом. Одна популяция обитает в Невской губе, другая — в Ладожском озере. Огурцом пахнет любая корюшка, при этом невская рыба больше. Уловы в обоих водоемах заметно ниже, чем в конце XX века, хотя в Ладоге падение меньше. Именно там сейчас добывается большая часть рыбы для Петербурга.

Снижение популяции корюшки давно обсуждается биологами, экологами и чиновниками. Еще в 2010 году ученые Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ им. Берга) писали о «значительном снижении ее запасов». Тогда же они давали неутешительный прогноз — количество рыбы может и дальше снижаться, «а потребность петербуржцев в корюшке будет все больше восполняться за счет дешевого эрзаца в виде привозной замороженной Азиатской зубатой корюшки».