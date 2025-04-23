В мире кончается скумбрия! Это правда или же просто мем? Рыбка может исчезнуть?

Скумбрия — одна из самых популярных рыб на Земле. Консервы из нее можно встретить в дешевых магазинах, а дорогие рестораны не стесняются включать блюда из нее в свои меню. А еще этот рыба мем: если вы не слышали трек «Давай нажремся скумбрии» — срочно исправляйте! Тем поразительнее звучат новости: мировые запасы этой рыбы на грани истощения. Словосочетание «в мире кончается скумбрия» уже стало новым мемом. Так что это: какая-то шутка или за будущее этого вида правда стоит опасаться?
Что произошло?
В апреле 2025 года британское издание The Guardian сообщило: популяция скумбрии находится «в упадке». Журналисты ссылаются на экспертов некоммерческой организации Marine Conservation Society (MCS), которая следит за мировой добычей рыбы и морепродуктов.
По словам экспертов организации, страны Северной Европы (прежде всего, Великобритания и Норвегия) регулярно превышают научно-обоснованные квоты на вылов скумбрии. В последние годы, средний перелов для этого региона составил 23%, посчитали в MCS.
Элис Мур
Куратор направления в Marine Conservation Society (цитата по The Guardian):
Глубоко тревожно видеть, как объект промысла, который некогда был настолько устойчивым, приходит в упадок. Скумбрия находится под огромным давлением рыболовецкой индустрии во многих странах и ее популяция больше не может поддерживать себя сама. Мы видим устойчивое снижение численности [скумбрии], которая приближается к критической точке.
Что все это значит?
Объем добычи любого вида рыбы и морепродуктов определяется квотами, в основе которых лежат научные расчеты. «Есть такое понятие, как допустимое промысловое изъятие, — объясняет в беседе с Собака.ru доцент СПбГУ, доктор биологических наук Олег Зеленников, — это то количество выловленной рыбы, которую популяция может за год компенсировать».
Однако, продолжает ученый, если допустимые объемы превысить, то популяция за год не сможет восстановить свою численность. Если то же самое повторяется на следующие годы, то вид получит еще более существенный урон. «В этом случае говорят, что популяция входит в состояние депрессии или упадка, когда ей требуется значительное время для восстановления», — добавляет Зеленников.
И это сейчас происходит со скумбрией?
Как показывают данные все той же Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодный вылов атлантической скумбрии в последние годы заметно вырос — в полтора-два раза по сравнению с 2000-ми годами. Это свидетельствует в пользу того, что опасения Marine Conservation Society могут быть не напрасны.
С другой стороны, далеко не все соглашаются с мнением о том, что скумбрия как биологический вид потеряла устойчивость. Так, Олег Зеленников из СПбГУ настаивает — говорить о критическом перелове сегодня, вероятно, не приходится. Он напоминает, что добыча этой рыбы насчитывает от полумиллиона до полутора миллионов тонн в год.
«При таких объемах представить себе разовый перелов на 30–40%, который серьезно повредил бы популяции, очень трудно, — говорит биолог. — Еще сложнее говорить о систематическом злоупотреблении возможностями популяции. Промысловые организации заинтересованы в том, чтобы ловить как можно дольше и как можно более регулярно регулярно. Ни одна серьезная организация не заинтересована в драматическом перелове в ущерб будущему».
Олег Зеленников
Доктор биологических наук, доцент СПбГУ:
Marine Conservation Society — это благотворительная общественная организация. Ее задача стоять на страже общественных интересов, она должна следить за деятельностью хозяйствующих субъектов и бить тревогу, если ей кажется, что имеют место злоупотребления. Но важно понимать, что любая организация отражает определенную точку зрения, к которой можно прислушиваться, но не стоит ее сразу и безоговорочно принимать на веру. Во всяком случае без дополнительных исследований.
То есть скумбрия в безопасности?
Говорить о том, что скумбрия в настоящий момент может исчезнуть не приходится, настаивает Олег Зеленников. Хотя, добавляет он, опубликованные данные показывают, что вылов африканской скумбрии уже приближается к максимально возможным значениям. «Как полагают коллеги, занимающийся этим видом, превышение этих значений приведет к подрыву и резкому сокращению популяции», — добавляет он.
Также виды могут страдать не только от деятельности человека, но и от конкуренции с другими видами (которая может усугубляться в условиях изменения климата). «Так, по японской скумбрии в последнее время отмечается снижение численности на фоне увеличения популяции иваси, то есть сардины — они прямые конкуренты за пищу», — говорит ученый, оговариваюсь, что все равно не слышал, чтобы какие-то виды скумбрии оказывались в состоянии депрессии.
Пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
В ответе на запрос Собака.ru:
нализ промысловых уловов, данных траловых съёмок, математическое моделирование свидетельствуют о нестабильном состоянии запасов скумбрии тихоокеанской популяции. По всей видимости, тенденция к снижению в ближайшие годы продолжится. Об этом же свидетельствует снижение значений индекса обилия икры скумбрии в 2023-2024 гг. Среди ключевых причин — тенденция в последние 3 года к повышению средней температуры воды у берегов восточной Японии. Этот фактор негативно сказывается на эффективности воспроизводства и нагула молоди скумбрии, потому что происходит рассинхронизация периодов развития кормовой базы (планктона) и мальков. Как следствие, сокращается выживаемость молоди. Таким образом, значительные колебания численности скумбрии обусловлены, в основном, естественными причинами.
А если это все же произойдет, что делать?
Самый частый способ поддержания вида, который пострадал от перелова — временный запрет на добычу. Так, в 2013 году рыбакам временно запрещали промысел горбуши в Олюторском заливе. В январе 2025-го на месяц был ограничен вылов креветок на Дальнем Востоке.
Длительность запретов определяется размером ущерба и жизненным циклом вида. «Скумбрия — относительно мелкая рыба, у нее половое созревание достигается за 2–4 года, — поясняет Олег Зеленников, — соответственно восстановление ее шло бы сравнительно быстро». Однако, подчеркивает эксперт, ему трудно представить развитие событий, когда понадобилось бы введение подобных ограничений на вылов скумбрии.
Впрочем, в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии отметили, что представители стран-участниц международной Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана в марте 2025 года приняли обновленную версию документа, регламентирующего промысел скумбрии. Они включают снижение на 29% вылова для предстоящего промыслового сезона, который продлится до конца мая 2026 года.
Как все это может повлиять на цены?
Как рассказал в беседе с изданием «Новый очаг» владелец магазина «Рыбная лавка капитана Селедкина» Олег Гугунава, новости об исчерпании запасов скумбрии уже привели к повышенному спросу на рыбу в российских магазинах. «После появления новости о возможном исчезновении скумбрии, в розничных продажах заметен повышенный спрос на нее, — объяснял бизнесмен. — Люди предпочитают иметь запас в две-три рыбы в морозилке "на всякий случай"».
Подобный ажиотаж потенциально может отразиться и на ценах. Как напоминает Олег Зеленников из СПбГУ, «флуктуации запасов рыбы в мировом океане сильно нервируют рынок». При этом, добавляет эксперт, «увеличение вылова обычно не приводит к снижению цен, а вот уменьшение (или даже просто опасения) могут приводить к росту конечной стоимости в магазинах».
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