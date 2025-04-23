В мире кончается скумбрия! Это правда или же просто мем? Рыбка может исчезнуть?

И это сейчас происходит со скумбрией?

Как показывают данные все той же Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодный вылов атлантической скумбрии в последние годы заметно вырос — в полтора-два раза по сравнению с 2000-ми годами. Это свидетельствует в пользу того, что опасения Marine Conservation Society могут быть не напрасны.

С другой стороны, далеко не все соглашаются с мнением о том, что скумбрия как биологический вид потеряла устойчивость. Так, Олег Зеленников из СПбГУ настаивает — говорить о критическом перелове сегодня, вероятно, не приходится. Он напоминает, что добыча этой рыбы насчитывает от полумиллиона до полутора миллионов тонн в год.

«При таких объемах представить себе разовый перелов на 30–40%, который серьезно повредил бы популяции, очень трудно, — говорит биолог. — Еще сложнее говорить о систематическом злоупотреблении возможностями популяции. Промысловые организации заинтересованы в том, чтобы ловить как можно дольше и как можно более регулярно регулярно. Ни одна серьезная организация не заинтересована в драматическом перелове в ущерб будущему».