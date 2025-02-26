Петербургские ученые научились превращать обычный бытовой мусор в строительный материал! Вот как это работает

Ваша команда придумала способ превращать содержимое мусорных баков в строительный материал. Как это работает?

Речь идет о специальном материале под названием пеностекло (его еще в XX веке придумал академик Китайгородский). Это особый вид теплоизоляции, который производится из перемолотого стекла. Для его производства используется стеклобой, который перемалывается в муку и с добавлением специального пенообразователя отправляется в специальную печь.

В итоге получается такая твердая губка. Если кусочек пеностекла сломать, то внутри будет множество маленьких пор, в которых при «выпекании» задерживается углекислый газ. Собственно, благодаря этому материал и удерживает тепло.

Что придумали мы? Как я уже говорил, сам материал известен еще с XX века. Однако для его производства сейчас используется только одна фракция коммунальных отходов — стекло. Мы разработали технологию, которая позволяет использовать в производстве органику.