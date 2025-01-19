2024 год стал для России самым жарким с середины XIX века

Средняя годовая температура на планете в 2024 году составила 15,1 градуса. Это выше, чем в последние два года.
Последнее десятилетие оказалось самым жарким за весь период наблюдений, отмечают «Ведомости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Таким образом, 2024 год был самым теплым по меньшей мере с 1850 года, когда в России начали вести инструментальные наблюдения за температурой.
Эти данные вызывают у ученых обеспокоенность. Они указывают на то, что цели Парижского соглашения не будут выполнены. Согласно им, средняя температура к концу века не должна быть выше доиндустриальных показателей больше, чем на 1,5 градуса. В 2025 году она уже была выше на 1,6 градуса. Кроме того, за год произошли 1234 опасных погодных явления, из которых не удалось предсказать только 48. Эти явления нанесли серьезный экономический и социальный ущерб.
В середине июля американский ученый Мэтью Фицпатрик опубликовал интерактивную карту, которая наглядно иллюстрирует то, как изменится климат на планете через 60 лет. На ней алгоритм сравнивает будущие погодные условия в одном городе с уже реально существующими в другом. Так, согласно расчетам Фицпатрика, Москва через полвека будет с точки зрения климата напоминать сегодняшний Краснодар, а наиболее близким аналогом для будущего Петербурга стал Майкоп. Насколько можно верить таким предсказаниям? На этот вопрос отвечает климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», лауреат Нобелевской премии Алексей Кокорин. Спойлер: адыгейский климат на берегах Невы вряд ли установится — реальность будет иной и, если ничего не предпринимать, может оказаться намного хуже.
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