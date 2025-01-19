Петербургские ученые нашли способ перерабатывать коммунальные отходы в пеностекло

«Исследователи создали автономный комплекс по переработке органических и неорганических отходов в экологичный теплоизоляционный материал — пеностекло», — сказано в сообщении пресс-службы Правительства Петербурга.

Новая технология позволит производить ценный стройматериал, широко применяемый в строительстве и теплоснабжении.

Ранее мы рассказывали о том, что из переработанных с помощью грибов отходов будут делать мебель в Петербурге. Для переработки мусора выбрали специальные штаммы грибов, с помощью которых из загрязненных отходов пластика и бумаги «выращивают» новую мебель.