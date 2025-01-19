18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Петербургские ученые нашли способ перерабатывать коммунальные отходы в пеностекло

Сотрудники Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна смогли разработать новый способ переработки. Получаемый материал можно использовать в теплоснабжении и строительстве.

«Исследователи создали автономный комплекс по переработке органических и неорганических отходов в экологичный теплоизоляционный материал — пеностекло», — сказано в сообщении пресс-службы Правительства Петербурга.

Новая технология позволит производить ценный стройматериал, широко применяемый в строительстве и теплоснабжении.

Ранее мы рассказывали о том, что из переработанных с помощью грибов отходов будут делать мебель в Петербурге. Для переработки мусора выбрали специальные штаммы грибов, с помощью которых из загрязненных отходов пластика и бумаги «выращивают» новую мебель.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: