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Из переработанных с помощью грибов отходов будут делать мебель в Петербурге

Для переработки мусора выбрали специальные штаммы грибов, с помощью которых из загрязненных отходов пластика и бумаги «выращивают» новую мебель. Специалисты рассказали, что продукт для дальнейшего изготовления можно получить всего за пять дней, а по прочности он не уступает аналогам из дерева и пластика.

Shutterstock.com

Первую в Петербурге площадку по переработке мусора с помощью грибного мицелия (он же — грибница) запустила петербургская компания SPAWN, рассказал глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Кирилл Соловейчик.

В основе «зеленой» инновации для переработки отходов выбрали специальные штаммы грибов, с помощью которых из загрязненных отходов пластика и бумаги на предприятии «выращивают» новую мебель и различные интерьерные решения.

«Договорились о сотрудничестве — Невский экологический оператор совместно со SPAWN уже в ближайшее время запустит пилотный проект по переработке загрязненной бумаги. Сейчас такое сырье практически не востребовано на рынке вторичных ресурсов», — рассказал Соловейчик.

Готовый продукт для изготовления мебели можно получить всего за пять дней, а по прочности он не уступает аналогам из дерева и пластика. А себестоимость предметов интерьера из грибов в 2-7 раз дешевле стандартной потребительской продукции. К концу года производство планирует выйти на переработку 8 тонн отходов в месяц.

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