В Петербурге немного улучшилась экологическая ситуация

Также эксперты отмечают, что в городе в разы увеличилось число перерабатываемого мусора. За счёт ввода новых мощностей процент обработки ТКО в Петербурге увеличился с 56,9% в 2023 году до 75% в 2024–м. По результатам 11 месяцев 2024 года количество собранных раздельно ТКО уже составило порядка 8500 тонн против 630 тонн в 2022–м. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Однако не так радужно обстоят дела с очисткой водоемов. В 2024 году уровень сбросов загрязняющих веществ в водоёмы и водотоки 47–го региона не изменился по сравнению с позапрошлым годом. Главными источниками поллютантов в Ленобласти являются предприятия ЖКХ, многие из которых не обеспечивают достаточный уровень очистки сточных вод.

В Петербурге в 2024 году в рамках адресной программы по уборке водных объектов от наплавных загрязнений и мусора, а также кошению водной растительности произведена уборка на 346 водных объектах. Были завершены работы по дноочистке на реке Пряжке, продолжены работы по расчистке русла реки Новой, на стадии согласования оздоровление гидросистемы Суздальских озер.

В прошломгоду доля возобновляемых источников энергии ВИЭ в мире выпервые превысила 30%. То есть каждый третий киловатт/час на планете был получен не от сжигания топлива, а от солнца, ветра, силы приливов или геотермальных источников. В перспективе это снизит потребность человечества в нефти и газе, от экспорта которых в немалой степени зависит российская экономика. Однако, как ни странно, переход на ВИЭ может быть даже выгоден России. Как так? Об этом в комментарии для Собака.ru рассуждают аналитик Проектного центра по энергопереходу Сколтеха Юлия Ляшик и эксперт в области экономики возобновляемой энергетики, кандидат экономических наук Татьяна Ланьшина.