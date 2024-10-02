Солнце и ветер вместо нефти и газа: как Россия могла бы стать одним из лидеров «зеленой» энергетики. И заработать на этом!

Юлия Ляшик

Аналитик Проектного центра по энергопереходу Сколтеха:

Как известно, Россия обладает одними из самых богатых запасов углеводородов на планете. По оценкам, нефти нам хватит еще на 60 лет, газа — более чем на 100, а угля более чем на 500 (с учетом еще не распределенных среди компаний месторождений). В таких условиях, на первый взгляд, довольно логично продолжать использовать традиционные источники энергии, предполагающие сжигание ископаемого топлива, а не спешить с переходом на ВИЭ.

Однако здесь есть несколько «но» и связаны они не только с вопросами экологии. Во-первых, все мы знаем, что углеводороды конечны. На их создание природа тратит миллионы лет, мы же израсходовали значительную их часть за пару веков. Во-вторых, технологии развиваются и уже сегодня, например, приведенная стоимость электроэнергии от новых фотоэлектрических систем ниже самого дешевого варианта на ископаемом топливе (в пересчете на киловатт/час).

В тоже время существует опасение, что развитие «зеленой» энергетики может подорвать российский бюджет, получающий серьезный доход от экспорта нефти и газа. Здесь важно понимать, что при правильной стратегии развитие ВИЭ может стать не убийцей, а драйвером роста и диверсификации российской экономики.

Дело в том, что Россия с ее огромной территорией и разнообразными климатическими зонами может использовать практически все виды ВИЭ. Это выгодно отличает нашу страну от других государств, в которых доминирует или присутствует только один источник, допустим, солнце или ветер.