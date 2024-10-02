Солнце и ветер вместо нефти и газа: как Россия могла бы стать одним из лидеров «зеленой» энергетики. И заработать на этом!

В этом году доля возобновляемых источников энергии ВИЭ в мире выпервые превысила 30%. То есть каждый третий киловатт/час на планете был получен не от сжигания топлива, а от солнца, ветра, силы приливов или геотермальных источников. В перспективе это снизит потребность человечества в нефти и газе, от экспорта которых в немалой степени зависит российская экономика. Однако, как ни странно, переход на ВИЭ может быть даже выгоден России. Как так? Об этом в комментарии для Собака.ru рассуждают аналитик Проектного центра по энергопереходу Сколтеха Юлия Ляшик и эксперт в области экономики возобновляемой энергетики, кандидат экономических наук Татьяна Ланьшина.
Юлия Ляшик
Аналитик Проектного центра по энергопереходу Сколтеха:
Как известно, Россия обладает одними из самых богатых запасов углеводородов на планете. По оценкам, нефти нам хватит еще на 60 лет, газа — более чем на 100, а угля более чем на 500 (с учетом еще не распределенных среди компаний месторождений). В таких условиях, на первый взгляд, довольно логично продолжать использовать традиционные источники энергии, предполагающие сжигание ископаемого топлива, а не спешить с переходом на ВИЭ.
Однако здесь есть несколько «но» и связаны они не только с вопросами экологии. Во-первых, все мы знаем, что углеводороды конечны. На их создание природа тратит миллионы лет, мы же израсходовали значительную их часть за пару веков. Во-вторых, технологии развиваются и уже сегодня, например, приведенная стоимость электроэнергии от новых фотоэлектрических систем ниже самого дешевого варианта на ископаемом топливе (в пересчете на киловатт/час).
В тоже время существует опасение, что развитие «зеленой» энергетики может подорвать российский бюджет, получающий серьезный доход от экспорта нефти и газа. Здесь важно понимать, что при правильной стратегии развитие ВИЭ может стать не убийцей, а драйвером роста и диверсификации российской экономики.
Дело в том, что Россия с ее огромной территорией и разнообразными климатическими зонами может использовать практически все виды ВИЭ. Это выгодно отличает нашу страну от других государств, в которых доминирует или присутствует только один источник, допустим, солнце или ветер.
Так, северные территории, прибрежные зоны на шельфе — отличный вариант для ветроэнергетики. Также высокие скорости ветра наблюдаются в Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях, на Дальнем Востоке, в Калмыкии. Все тот же Дальний Восток и южные регионы России являются многообещающими территориями в плане солнечной энергетики. В Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах большой потенциал для использования топлива из биомассы за счет впечатляющих лесных и сельскохозяйственных ресурсов. Значительные гидроресурсы малых рек имеются в Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном, Южном, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Камчатка, Курилы, Бурятия, Чукотка, Якутия богаты возможностями для строительства геотермальных станций. Наконец, побережья Баренцева, Белого и Охотского морей — идеальные места для строительства приливных станций.
В чем же выгода использования ВИЭ? Около 70% территории России — районы децентрализованного энергоснабжения с невысокой плотностью населения. Используя ВИЭ, мы можем экономить на транспортировке топлива в удаленные регионы, параллельно повышая надежность энергоснабжения и улучшая там экологическую ситуацию.
Во-вторых, не так давно появились новости о планах по строительству Пенжинской приливной электростанции. Это колоссальный по масштабу проект, который задумывался еще в советское время. Сейчас его планируют реализовать к 2030 году. И в планах указано, что в случае успешной реализации проекта станция может стать источником для экспорта электроэнергии в другие страны.
Наконец, в-третьих, и в главных. Используя возобновляемые источники энергии, мы сможем высвободить нефть, газ и уголь. По расчетам ученых, технический потенциал ВИЭ в России (то есть то количество энергии, которую мы максимально можем получить при нынешних технологиях) — порядка 134 млрд тонн условного топлива в год. Проще говоря, за счет ВИЭ мы можем сэкономить около 98 млрд тонн нефтетоплива, примерно 174 млрд тонн угля и около 116 триллионов кубометров в год природного газа ежегодно.
Все эти сэкономленные ресурсы мы можем пустить на создание продукции с высокой добавленной стоимостью, например, полимеров, бытовой химии, синтетических материалов, которые будут приносить стране дополнительный доход за счет отправки на экспорт. Важно понимать, что сейчас нам доступны разнообразные источники для выработки электроэнергии (углеводороды, ядерное топливо, ВИЭ), а вот в нефте- и газохимии никаких альтернатив ископаемому топливу нет.
Конечно, на пути к развитию ВИЭ у нас стоит много преград. К примеру, недостаточная вера инвесторов в возможности окупаемости таких проектов. Бизнес опасается долгосрочных рисков, что заставляет его быть осторожным. Кроме того, существующие энергетические компании часто не заинтересованы в переходе на ВИЭ из-за рисков, связанных с изменением бизнес-моделей. Наконец, учитывая, что пока по темпам мы уступаем другим странам в развитии возобновляемой энергетики, у нас есть дефицит в кадрах.
Однако потенциально все это решается через общее понимание всеми участниками процесса — государством, обществом и бизнесом – всех выгод, в том числе экономических, от развития ВИЭ.
Татьяна Ланьшина
к.э.н., эксперт в области экономики возобновляемой энергетики:
В России традиционно можно встретить настороженное отношение к возобновляемым источникам энергии. Причин тому две: у нас много ископаемого топлива и консервативные энергетики.
При этом наша страна очень богата ресурсами для производства возобновляемой электроэнергии. У нас огромная территория и в целом невысокая плотность населения. Страна богата солнцем, ветром, энергией воды, биоресурсами и даже источниками геотермальной энергии — буквально всем, что только можно представить.
Более того, инсоляция в южных регионах России (на всем протяжении страны от Европейской части до Дальнего Востока) заметно выше чем в Германии или Великобритании — странах, где активно развивается солнечная энергетика. Для ветрогенерации очень удобен и выгоден район Волги.
В итоге при масштабных вложениях в ВИЭ мы можем не только полностью обеспечить свои потребности за счет возобновляемых источников энергии. Мы можем генерировать таким образом во много раз больше, чем нам самим нужно. Простой пример — Германия с куда большей плотностью населения и меньшим разнообразием ресурсов для «зеленой» энергетики планирует довести ее долю до 80% к 2030 году. Конечно, России для этого понадобится больше времени, но за пару-тройку десятилетий это вполне реализуемо.
И тут встает вопрос, а зачем это реализовывать? Ведь в традиционной российской логике — развивать ВИЭ для России означает буквально рубить сук на котором сидишь. Однако к этому вопросу стоит присмотреться повнимательнее.
Во-первых, мы видим все более устойчивую тенденцию к переходу от газа и угля к солнцу и ветру. Даже в еще недавно равнодушном к экологической повестке Китае доля солнечной и ветровой генерации уже достигла 15%. В среднем по миру она составляет 13%. Эта доля растет, а стало быть в какой-то момент спрос на углеводороды начнет снижаться, а вместе с ним и доходы, которые приносят экономике ископаемое топливо.
Вложения же в ВИЭ могут открыть для российской экономики совершенно новые возможности. Во-первых, электроэнергию также можно экспортировать. Хотя, конечно, не в таких объемах как нефть или газ. Вряд ли возникнет ситуация, когда ВИЭ-генерация в России будет обеспечивать значимый объем потребления, скажем, Китая.
Во-вторых, при развитии ВИЭ-энергетики перед нами открывается рынок производства оборудования. В современном мире никто не может произвести сколько-нибудь сложный товар в одиночку. Вложившись в «зеленую» энергетику Россия может стать производителем запчастей для ветрогенераторов, разработчиком солнечных батарей и аккумуляторов и прочего оборудования, которое востребовано не только в энергетике, но и в производстве электромобилей.
Деньги от экспорта этого оборудования мог бы не просто компенсировать будущие потери от снижения цен на углеводороды (когда доля ископаемого топлива начнет уверенно снижаться). Вполне возможно, что доходы от такого высокотехнологичного оборудования будут даже выше — не зря страны, живущие за счет технологий являются наиболее развитыми.
И самое главное — чтобы добиться этого нашей стране (учитывая ее ресурсы, объем экономики и бюджета) буквально нужно захотеть, решить что это приоритет. Пример Китая показывает, что большая страна, поставившая перед собой такую цель очень быстро ее достигает. Всего за несколько лет доля электромобилей в этой стране достигла 50% от всех новых машин на внутреннем рынке. Так что все может меняться много быстрее, если захотеть.
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