Зима в упадке! В Петербурге и Москве в январе расстаял снег, а Байкал не покрылся льдом! Холодов больше не ждать? Объясняем!

Начало 2025 года оказалось отмечено на удивление теплой погодой. На этом фоне широко разлетелись слова синоптика Евгения Тишковца о том, что «зима явно в упадке» и «скоро канет в Лету». Насколько эти слова справедливы? Наступит ли весна уже в январе? Можно ли сказать, что «упадок» зимы окончательный и от шуб с меховыми шапками пора избавляться? Разбираемся в материале Собака.ru.
«Настоящей зимы не будет — зима канет в Лету! Весна наступит раньше срока!», — сообщение с таким заголовком появилось вскоре после январских праздников в Telegram-канале синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца. Его слова подхватили федеральные и региональные СМИ.
Евгений Тишковец
Синоптик центра «Фобос» (цитата по Telegram-каналу):
Зима явно в упадке. Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части нашей страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4-9, а местами 12 градусов. Про таких говорят — «сбитый летчик». В Москве первая декада января оказалась почти на 5 градусов теплее нормы, и уже третьи сутки подряд, в середине зимы, погода находится в состоянии «метеорологической» весны, так как среднесуточная температура превышает ноль градусов. Снежный покров исчезает на глазах - его высота в 5 раз ниже положенной нормы.
Через несколько дней после нашумевшего заявления Тишковца, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни практически весь снег в Московском регионе растает. «Во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег», — цитировало слова Вильфанд РИА «Новости».
Признаки аномально скорой весны наблюдаются не только на западе страны. Так, в МЧС сообщили, что озеро Байкал, вероятно, в этом году так и не покроется льдом. В Свердловской же области из-за аномально теплой погоды стали отменять крещенские купания.
Так что зимы правда не будет?
«В начале 2025 года сложилась конкретная синоптическая ситуация при которой на протяжении последних дней наблюдается продолжительная оттепель. Однако это вовсе не значит, что климатическая зима закончилась», — говорит в беседе с Собака.ru и.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.
По его словам, текущая обстановка не дает «никаких оснований» говорить о том, что Петербург, да и остальная Россия уже готовятся встретить весну. «Вполне вероятно, что морозы еще вернутся и достаточно продолжительное время будут наблюдаться как на территории нашего города, так и на территории страны».
Сходного мнение в беседе с редакцией придерживается и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. «Да, снег сейчас [в условиях оттепели] проседает, — говорит он, — асфальт оголяется, но на газонах и в парках он все еще будет лежать. А дальше нас ждет перспектива похолодания: придут циклоны, вернется снег, который присыплет, в том числе, тот самый оголившийся асфальт».
По его словам, на Крещение (православные отмечают этот праздник 19 января, с ним часто связывают так называемые крещенские морозы, — прим. Собака.ru) в Петербурге будет теплым, но с 20 января в городе вновь ожидается зимняя погода. «Предварительный прогноз на февраль тоже говорит о достаточно низкой температуре, особенно в первой половине месяца», — добавляет собеседник редакции.
Александр Колесов
Главный синоптик Санкт-Петербурга:
Так что зима в нашем городе еще точно не закончилась. Более того, в более восточных регионах Северо-Запада она и не заканчивалась. К примеру, в Вологодской области, Республике Коми и сейчас стоит вполне зимняя погода.
Что будет дальше?
Хотя в своем нашумевшем прогнозе синоптик Евгений Тишковец говорил лишь о зимнем сезоне 2024/2025 годов, его слова о том, что зима находится «в упадке» сложно не воспринять более глобально. Тем более на фоне январский новостей, о что том, что 2024 год, стал самым теплым за историю наблюдений.
Впрочем, оснований ждать, что уже в следующем году зима так и не начнется нет. Более того, уже 2025 год, вероятно, может быть чуть холоднее, чем минувший. Об этом Собака.ru рассказал климатолог, нобелевский лауреат и эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. По его словам, температурные рекорды, которые сейчас наблюдают жители планеты (в том числе и Петербурга) вызваны совпадением целого ряда факторов.
«У нас есть общий тренд глобального потепления под воздействием антропогенного фактора, — поясняет он. — на него в 2023–2024 году наложилось сразу несколько эффектов. Самый сильный — регулярное изменение океанских течений, наступление фазы Эль Ниньо, когда на огромном участке Тихого океана наверху оказываются теплые воды, которые меньше тепла забирают из атмосферы. Далее у нас пик 11-летнего цикла солнечной активности. А еще весьма экзотическое извержение подводного вулкана Тонго, которое выбросило в атмосферу гигантское количество водяного пара, являющегося парниковым газом».
Алексей Кокорин
Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди»:
Соответственно мы понимаем, что антропогенный тренд продолжится. Однако фаза Эль Ниньо закончится, солнечный цикл пойдет на спад, да и пар от вулкана Тонго постепенно рассеется. Следовательно в 2025–2026 году не стоит ждать обновления рекордов.
Однако, добавляет эксперт, похожее совпадение факторов, разогревающих планету может повториться еще до конца 10-летия. Не говоря уже о том, что на конкретную зимнюю температуру в Петербурге или любом другом городе мира влияют не только глобальные процессы планетарного масштаба, но и более локальные явления: вторжения теплого или холодного воздуха, волны тепла, циклоны, антициклоны.
«Волны тепла случались и раньше, Пушкин писал, что снег выпал только в январе (заметьте по старому стилю), — говорит Кокорин, — но тогда такое случалось раз в 50 лет, сейчас уже раз в десять лет, а будет чаще. А это значит, что в ближайшие десятилетия зимы будут все более и более "ненормальными". Эпоха привычных нам зим, когда как установилась температура -10, так и стоит, прошла. Наступает время совсем других зим, в которых холода перемежаются довольно частыми волнами тепла».
Артем Павловский из СПбГУ в целом согласен с такой оценкой, отмечая, однако, что изменчивость погоды зимой всегда была характерна для Петербурга (как и для более южных регионов России, в том числе Московского). Однако теперь нестабильности будет больше.
Артем Павловский
И.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ:
Протяженность холодного периода у нас сокращается со скоростью примерно 11 дней за десятилетие, но она по-прежнему составляет около 100 дней. Только в случае реализации самых экстремальных сценариев глобального потепления, к концу XXI века мы можем прийти к ситуации, когда устойчивый снежный покров в Санкт-Петербурге может уйти в прошлое.
Тем не менее, да, как количество опасных природных явлений увеличивается, так и частота оттепелей. Есть, кстати и специфические последствия Глобального потепления — если раньше у нас в городе апрельские снегопады были очень редки, то теперь такое случается чаще. Так что, конечно, климат становится более неустойчивым, но говорить о полной деградации зимы рано, тем более на основании одного года.
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