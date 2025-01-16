Зима в упадке! В Петербурге и Москве в январе расстаял снег, а Байкал не покрылся льдом! Холодов больше не ждать? Объясняем!

Так что зимы правда не будет?

«В начале 2025 года сложилась конкретная синоптическая ситуация при которой на протяжении последних дней наблюдается продолжительная оттепель. Однако это вовсе не значит, что климатическая зима закончилась», — говорит в беседе с Собака.ru и.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.

По его словам, текущая обстановка не дает «никаких оснований» говорить о том, что Петербург, да и остальная Россия уже готовятся встретить весну. «Вполне вероятно, что морозы еще вернутся и достаточно продолжительное время будут наблюдаться как на территории нашего города, так и на территории страны».

Сходного мнение в беседе с редакцией придерживается и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. «Да, снег сейчас [в условиях оттепели] проседает, — говорит он, — асфальт оголяется, но на газонах и в парках он все еще будет лежать. А дальше нас ждет перспектива похолодания: придут циклоны, вернется снег, который присыплет, в том числе, тот самый оголившийся асфальт».

По его словам, на Крещение (православные отмечают этот праздник 19 января, с ним часто связывают так называемые крещенские морозы, — прим. Собака.ru) в Петербурге будет теплым, но с 20 января в городе вновь ожидается зимняя погода. «Предварительный прогноз на февраль тоже говорит о достаточно низкой температуре, особенно в первой половине месяца», — добавляет собеседник редакции.