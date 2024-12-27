Экотехнопарк планируют запустить в Гатчине в 2025 году

Как рассказала председатель комитета по обращению с отходами Ленобласти Анастасия Кузнецова, экотехнопарк станет одним из восьми федеральных объектов, которые строит Российский экологический оператор» (РЭО) на средства из федерального бюджета. В проект планируют вложить порядка 10 млрд рублей инвестициями.

«Планировалось, что работы завершатся в этом году, но даже при том содействии, которое комитет оказывал РЭО сроки сдвинулись на середину 2025 года. Тем не менее, <…> у нас уже большая степень готовности данного проекта», — отметила Кузнецова.

По данным Российского экологического оператора, экотехнопарк займет территорию в 8 га, где разместятся производства резидентов, осуществляющих свою деятельность по направлениям обработки, утилизации, производства продукции из вторсырья.