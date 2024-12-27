Экотехнопарк планируют запустить в Гатчине в 2025 году

Завод появится на территории Гатчинского муниципального округа в границах санитарно-защитной зоны уже существующего полигона «Новый Свет-ЭКО». Сам объект будет представлять из себя индустриальный парк. Здесь будут перерабатывать отходы: старые шины, пластиковая и стеклянная тары.
Как рассказала председатель комитета по обращению с отходами Ленобласти Анастасия Кузнецова, экотехнопарк станет одним из восьми федеральных объектов, которые строит Российский экологический оператор» (РЭО) на средства из федерального бюджета. В проект планируют вложить порядка 10 млрд рублей инвестициями.
«Планировалось, что работы завершатся в этом году, но даже при том содействии, которое комитет оказывал РЭО сроки сдвинулись на середину 2025 года. Тем не менее, <…> у нас уже большая степень готовности данного проекта», — отметила Кузнецова.
По данным Российского экологического оператора, экотехнопарк займет территорию в 8 га, где разместятся производства резидентов, осуществляющих свою деятельность по направлениям обработки, утилизации, производства продукции из вторсырья.
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