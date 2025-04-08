За последние десятилетия в Петербурге перестали встречаться 29 видов растений и животных! Рассказываем о них подробнее!

Хотя главной задачей Красной книги является «учет редких и находящихся под угрозой исчезновения» видов, в ней есть и те, что уже нельзя встретить на территории города. Как сообщили редакции Собака.ru в пресс-службе комитета по природопользованию, таких сейчас насчитывается 29. Еще 62 вида находятся «на грани полного исчезновения» в регионе.

Впрочем, добавили в Смольном, это вовсе не значит, что все эти виды полностью вымерли. «Они перестали отмечаться на территории города в разное время, и сохраняется вероятность обнаружения новых местонахождений этих видов или их занос/заселение из граничащих регионов, или возможно целенаправленное восстановление популяций в городе», — отметили в пресс-службе комитета.