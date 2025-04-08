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Экология

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За последние десятилетия в Петербурге перестали встречаться 29 видов растений и животных! Рассказываем о них подробнее!

Изменение климата, ухудшение экологической обстановки, освоение земель — все это приводит к сокращению числа видов. Этот процесс особенно заметен в крупных городах и их пригородах, где «наступление» человека на природы происходит едва ли активнее всего. Петербург тут не исключение. Сегодня в Красной книге региона насчитывается несколько сотен видов растений и животных — 29 из них уже сейчас нельзя встретить на территории города. Значит ли это, что они полностью исчезли? Как город теряет свое биоразнообразие? Обо всем этом в материале Собака.ru.

Четыреста тридцать шесть — ровно такое количество видов растений и животных сейчас занесено в Красную книгу Петербурга. Часть из них — 32 вида — занесены в Красную книгу не только города, но и всей страны.

По закону, Красная книга Санкт-Петербурга издается не реже, чем раз в 10 лет. Действующая ныне редакция была опубликована в 2018 году — в электронном виде ее можно найти по ссылке.

Хотя главной задачей Красной книги является «учет редких и находящихся под угрозой исчезновения» видов, в ней есть и те, что уже нельзя встретить на территории города. Как сообщили редакции Собака.ru в пресс-службе комитета по природопользованию, таких сейчас насчитывается 29. Еще 62 вида находятся «на грани полного исчезновения» в регионе. 

Впрочем, добавили в Смольном, это вовсе не значит, что все эти виды полностью вымерли. «Они перестали отмечаться на территории города в разное время, и сохраняется вероятность обнаружения новых местонахождений этих видов или их занос/заселение из граничащих регионов, или возможно целенаправленное восстановление популяций в городе», — отметили в пресс-службе комитета. 

«Он всегда был редкой птицей»

Как поясняет в беседе с Собака.ru Владимир Храбрый, старший научный сотрудник Зоологического института РАН и один из составителей Красной Книги Петербурга, виды исчезают из города по самым разным причинам. Большинство из них связано с человеком, но далеко не всегда так, как могло бы показаться на первый взгляд. 

В качестве примеров он приводит несколько видов, судьба которых хорошо показывает, какие действия человека могут приводить к исчезновению видов (во всяком случае на определенной территории), или к тому, что что они окажутся на грани того, чтобы покинуть привычные места. 

Европейская норка
Philip Bird LRPS CPAGB / Shutterstock

Сейчас в это не так просто поверить, но еще несколько десятилетий назад на территории Петербурга можно было встретить норку. Как указывается в Красной книге, «еще 40–50 лет назад» эти хищники, знаменитые из-за своего роскошного меха, обитали у реки Сестры (течет в Курортном районе Петербурга) и в Колпино. 

В качестве предполагаемой причины исчезновения норки из Петербурга называют загрязнение водоемов, прямое преследование человеком и конкуренцию с ее ближайшим родственником — американской норкой. 

«Это история непродуманной инвазии (искусственного внедрения того или иного вида в природу, — прим. Собака.ru), — рассказывает редакции Владимир Храбрый из Зоологического института РАН. — Европейскую норку из наших краев вытеснила американская норка, которую в 1930-е годы искусственно ввели в фауну страны. Намерения были благими — "американка" больше, соответственно у нее более ценный мех. Но получилось, что получилось — завезенный зверек оказался агрессивнее европейского собрата». 

Дубровник 
Agami Photo Agency / Shutterstock

Эту небольшая певчая птичка (ее вес всего около 20 граммов!) еще несколько десятилетий назад можно было встретить в районе Лахты и на южном берегу Невской губы Однако сейчас она в городе практически не встречается в городе — согласно Красной книге, последний достоверный факт встречи этой птицы в Петербурге произошел в Курортном районе и относится аж к 2012 году. 

Исчезновению Дубровника из города способствовало наступление города на прибрежные луга, однако главная причина находится в тысячах километров от Петербурга.   

«Эта птичка имеет печальную судьбу, — поясняет Владимир Храбрый. — В Китае, где она зимует, ее активно стали употреблять в пищу, что привело к резкому падению численности по всему ареалу. Сейчас международные организации борются за сохранение этого вида, но после таких ударов по популяции сделать это непросто».

Атлантический осетр 
Vladimir Wrangel / Shutterstock

Некогда эту крупную рыбу (длинной до 3 метров!) вполне можно было поймать в Неве. Однако с 1944 года никому этого сделать уже не удавалось (хотя в Ладожском озере рыбаки встречали осетра даже в 1990-е годы). 

В этом случае главная причина исчезновения этого вида находится как раз в Петербурге (или рядом с ним). Первый существенный удар рыба получила в 1920-е годы, когда на реке Волхов построили гидроэлектростанцию (первую крупную ГЭС в СССР). В последствие, строительство все новых платин вблизи города и загрязнение рек привели к тому, что осетр полностью исчез из Петербурга. 

Последний удар по популяции нанес «вылов немногих сохранявшихся производителей промыслом и браконьерством», — говорится в Красной книге. 

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Клинтух
Mateusz Sciborski / Shutterstock

Эту птицу легко перепутать с обыкновенным голубем — лишь специалисты увидят, что у этой птицы чуть короче крылья, которыми она активнее работает в воздухе. Всю первую половину XX века численность клинтухов в Ленинграде и области росла, однако уже в 1970-е резко пошла на спад. Сейчас она считается исчезающим видом в Петербурге. 

«В первом десятилетии XXI века гнездование [этих птиц] было известно лишь в лесном массиве между поселками Лисий Нос и Ольгино и предполагалось в Павловском парке, на Дудергофских высотах, в Левашовском лесу и на Сестрорецком болоте», — отмечается в Красной книге. 

Как отмечает Владимир Храбрый из Зоологического института РАН, эта птица страдает от одной из самых распространенных проблем диких видов — наступления города. «Численность клинтуха меняется в связи с тем, что вокруг города активно вырубаются старые деревья, — поясняет ученый, — это голубь-дуплогнездник, он живет в дуплах старых деревьев. Поэтому масштабные их вырубки прямо сказываются на численности этой птицы». 

Черный аполлон

Это поэтичное название бабочки Мнемозина — небольшого насекомого с размахом крыльев около 5—7 сантиметров. Еще в 1970-х годах Черного Апполона встретили в парке Сергиевка в Петродворцовом районе — однако сейчас, чтобы ее увидеть, надо ехать на юг Ленинградской области. 

Вытеснили насекомое из Петербурга: привычка жителей поджигать траву и собирать весенние цветы, среди которых в полевые букеты попадает и хохлатка — основной корм гусениц Черного Аполлона. 

Ну и, конечно, исчезновению насекомого из Петербурга способствовала хозяйственная деятельность человека, «приводящая к нарушению растительного и почвенного покрова пойменных лугов и лесных полян», — говорится в Красной книге. 

Еще один яркий пример постепенного исчезновения яркого и хорошо узнаваемого вида — Черный аист. Он не входит в Красную книгу Петербурга, но значится в аналогично издании Ленинградской области. 

«В Ленинградской области он всегда был редкой птицей, — поясняет Владимир Храбрый из Зоологического института РАН, — но сейчас у нас осталось буквально две или три пары, гнездящиеся на юге региона. По ней бьет вырубка лесов и тот факт, что их тревожат люди как раз в период гнездования. Это птица очень осторожная и если замечает рядом людей, то бросает гнездо».

Михаил Храбрый

Старший научный сотрудник Зоологического института РАН:

Кто-то может сказать, что биоразнообразие не так важно для крупного, но это совершенно дилетантские разговоры. Природа это сложная система, в которой все сбалансировано — каждый комарик имеет в ней свое место. 

Поэтому исчезновение целых видов, может иметь непредсказуемые последствия. Вспомнить хотя бы хрестоматийный пример, когда в Китае попытались извести всех воробьев, как вредных птиц, уничтожающих урожай, но выяснилось, что они как раз спасали посевы от вредителей. 

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