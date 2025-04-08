За последние десятилетия в Петербурге перестали встречаться 29 видов растений и животных! Рассказываем о них подробнее!

Изменение климата, ухудшение экологической обстановки, освоение земель — все это приводит к сокращению числа видов. Этот процесс особенно заметен в крупных городах и их пригородах, где «наступление» человека на природы происходит едва ли активнее всего. Петербург тут не исключение. Сегодня в Красной книге региона насчитывается несколько сотен видов растений и животных — 29 из них уже сейчас нельзя встретить на территории города. Значит ли это, что они полностью исчезли? Как город теряет свое биоразнообразие? Обо всем этом в материале Собака.ru.
Четыреста тридцать шесть — ровно такое количество видов растений и животных сейчас занесено в Красную книгу Петербурга. Часть из них — 32 вида — занесены в Красную книгу не только города, но и всей страны.
Хотя главной задачей Красной книги является «учет редких и находящихся под угрозой исчезновения» видов, в ней есть и те, что уже нельзя встретить на территории города. Как сообщили редакции Собака.ru в пресс-службе комитета по природопользованию, таких сейчас насчитывается 29. Еще 62 вида находятся «на грани полного исчезновения» в регионе.
Впрочем, добавили в Смольном, это вовсе не значит, что все эти виды полностью вымерли. «Они перестали отмечаться на территории города в разное время, и сохраняется вероятность обнаружения новых местонахождений этих видов или их занос/заселение из граничащих регионов, или возможно целенаправленное восстановление популяций в городе», — отметили в пресс-службе комитета.
«Он всегда был редкой птицей»
Как поясняет в беседе с Собака.ru Владимир Храбрый, старший научный сотрудник Зоологического института РАН и один из составителей Красной Книги Петербурга, виды исчезают из города по самым разным причинам. Большинство из них связано с человеком, но далеко не всегда так, как могло бы показаться на первый взгляд.
В качестве примеров он приводит несколько видов, судьба которых хорошо показывает, какие действия человека могут приводить к исчезновению видов (во всяком случае на определенной территории), или к тому, что что они окажутся на грани того, чтобы покинуть привычные места.
Европейская норка
Сейчас в это не так просто поверить, но еще несколько десятилетий назад на территории Петербурга можно было встретить норку. Как указывается в Красной книге, «еще 40–50 лет назад» эти хищники, знаменитые из-за своего роскошного меха, обитали у реки Сестры (течет в Курортном районе Петербурга) и в Колпино.
В качестве предполагаемой причины исчезновения норки из Петербурга называют загрязнение водоемов, прямое преследование человеком и конкуренцию с ее ближайшим родственником — американской норкой.
«Это история непродуманной инвазии (искусственного внедрения того или иного вида в природу, — прим. Собака.ru), — рассказывает редакции Владимир Храбрый из Зоологического института РАН. — Европейскую норку из наших краев вытеснила американская норка, которую в 1930-е годы искусственно ввели в фауну страны. Намерения были благими — "американка" больше, соответственно у нее более ценный мех. Но получилось, что получилось — завезенный зверек оказался агрессивнее европейского собрата».
Дубровник
Эту небольшая певчая птичка (ее вес всего около 20 граммов!) еще несколько десятилетий назад можно было встретить в районе Лахты и на южном берегу Невской губы Однако сейчас она в городе практически не встречается в городе — согласно Красной книге, последний достоверный факт встречи этой птицы в Петербурге произошел в Курортном районе и относится аж к 2012 году.
Исчезновению Дубровника из города способствовало наступление города на прибрежные луга, однако главная причина находится в тысячах километров от Петербурга.
«Эта птичка имеет печальную судьбу, — поясняет Владимир Храбрый. — В Китае, где она зимует, ее активно стали употреблять в пищу, что привело к резкому падению численности по всему ареалу. Сейчас международные организации борются за сохранение этого вида, но после таких ударов по популяции сделать это непросто».
Атлантический осетр
Некогда эту крупную рыбу (длинной до 3 метров!) вполне можно было поймать в Неве. Однако с 1944 года никому этого сделать уже не удавалось (хотя в Ладожском озере рыбаки встречали осетра даже в 1990-е годы).
В этом случае главная причина исчезновения этого вида находится как раз в Петербурге (или рядом с ним). Первый существенный удар рыба получила в 1920-е годы, когда на реке Волхов построили гидроэлектростанцию (первую крупную ГЭС в СССР). В последствие, строительство все новых платин вблизи города и загрязнение рек привели к тому, что осетр полностью исчез из Петербурга.
Последний удар по популяции нанес «вылов немногих сохранявшихся производителей промыслом и браконьерством», — говорится в Красной книге.
Клинтух
Эту птицу легко перепутать с обыкновенным голубем — лишь специалисты увидят, что у этой птицы чуть короче крылья, которыми она активнее работает в воздухе. Всю первую половину XX века численность клинтухов в Ленинграде и области росла, однако уже в 1970-е резко пошла на спад. Сейчас она считается исчезающим видом в Петербурге.
«В первом десятилетии XXI века гнездование [этих птиц] было известно лишь в лесном массиве между поселками Лисий Нос и Ольгино и предполагалось в Павловском парке, на Дудергофских высотах, в Левашовском лесу и на Сестрорецком болоте», — отмечается в Красной книге.
Как отмечает Владимир Храбрый из Зоологического института РАН, эта птица страдает от одной из самых распространенных проблем диких видов — наступления города. «Численность клинтуха меняется в связи с тем, что вокруг города активно вырубаются старые деревья, — поясняет ученый, — это голубь-дуплогнездник, он живет в дуплах старых деревьев. Поэтому масштабные их вырубки прямо сказываются на численности этой птицы».
Черный аполлон
Это поэтичное название бабочки Мнемозина — небольшого насекомого с размахом крыльев около 5—7 сантиметров. Еще в 1970-х годах Черного Апполона встретили в парке Сергиевка в Петродворцовом районе — однако сейчас, чтобы ее увидеть, надо ехать на юг Ленинградской области.
Вытеснили насекомое из Петербурга: привычка жителей поджигать траву и собирать весенние цветы, среди которых в полевые букеты попадает и хохлатка — основной корм гусениц Черного Аполлона.
Ну и, конечно, исчезновению насекомого из Петербурга способствовала хозяйственная деятельность человека, «приводящая к нарушению растительного и почвенного покрова пойменных лугов и лесных полян», — говорится в Красной книге.
Еще один яркий пример постепенного исчезновения яркого и хорошо узнаваемого вида — Черный аист. Он не входит в Красную книгу Петербурга, но значится в аналогично издании Ленинградской области.
«В Ленинградской области он всегда был редкой птицей, — поясняет Владимир Храбрый из Зоологического института РАН, — но сейчас у нас осталось буквально две или три пары, гнездящиеся на юге региона. По ней бьет вырубка лесов и тот факт, что их тревожат люди как раз в период гнездования. Это птица очень осторожная и если замечает рядом людей, то бросает гнездо».
Михаил Храбрый
Старший научный сотрудник Зоологического института РАН:
Кто-то может сказать, что биоразнообразие не так важно для крупного, но это совершенно дилетантские разговоры. Природа это сложная система, в которой все сбалансировано — каждый комарик имеет в ней свое место.
Поэтому исчезновение целых видов, может иметь непредсказуемые последствия. Вспомнить хотя бы хрестоматийный пример, когда в Китае попытались извести всех воробьев, как вредных птиц, уничтожающих урожай, но выяснилось, что они как раз спасали посевы от вредителей.
Комментарии (0)