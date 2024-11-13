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В Ленобласти построят новый завод по переработке отходов

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» в Выборгском районе региона. Главная задача комплекса — сортировка отходов. Выработанный материал будут использовать для производства новых изделий или топлива.

Shutterstock.com

Разрешение выдали «Невскому экологическому оператору» (НЭО) до середины 2027 года. Проект комплекса согласовали в комиссии Росприроднадзора, в которую вошли экологические ведомства и ведущие градостроительные институты, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

«Главная задача комплекса — сортировка отходов. Выработанный материал будут использовать для производства новых изделий или топлива, которое необходимо для работы промышленных предприятий. В процессе используют новейшие очистные сооружения и фильтры, чтобы нивелировать воздействие на окружающую среду», — рассказали в пресс-службе.

Комплекс по переработке отходов «Островский» построят на территории бывшего одноименного карьера рядом с поселком Первомайское. Мощность завода по переработке и сортировке мусора, который планируют запустить в 2026 году, составит 600 тысяч тонн в год.  

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