В Ленобласти построят новый завод по переработке отходов

Разрешение выдали «Невскому экологическому оператору» (НЭО) до середины 2027 года. Проект комплекса согласовали в комиссии Росприроднадзора, в которую вошли экологические ведомства и ведущие градостроительные институты, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

«Главная задача комплекса — сортировка отходов. Выработанный материал будут использовать для производства новых изделий или топлива, которое необходимо для работы промышленных предприятий. В процессе используют новейшие очистные сооружения и фильтры, чтобы нивелировать воздействие на окружающую среду», — рассказали в пресс-службе.

Комплекс по переработке отходов «Островский» построят на территории бывшего одноименного карьера рядом с поселком Первомайское. Мощность завода по переработке и сортировке мусора, который планируют запустить в 2026 году, составит 600 тысяч тонн в год.