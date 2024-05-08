В Петербурге в мае валит снег! Лето отменили? А как же глобальное потепление? Когда уже хорошая погода?

Накануне вторых майских праздников петербуржцы носят шарфы и шапки, а с неба летят крупные хлопья снега. Как такое вообще возможно в условиях глобального потепления? Как ни странно, новости о снегопадах как раз подтверждают процесс изменения климата! Почему? Объясняем вместе с синоптиком, климатологом и историком. А заодно рассказываем, когда в городе наконец потеплеет.
«В Петербурге снегопад. Второй день идет снег. Если так дальше пойдёт, то вторая зима наступит вместо лета», — такое сообщение днем 8 мая оставила одна из пользовательниц соцсети ВКонтакте. Майские снегопады и падение температуры ниже нуля уже второй день подряд становятся поводом для удивленных постов жителей и новостных сообщений, в том числе, в федеральных СМИ.
Ситуация не совсем уникальна. Так, в прошлом году последний месяц весны в Петербурге также был отмечен снегопадом, а в ночь на 5 мая столбики термометров так же падали ниже нуля. И все же метель на пороге лета не может не удивлять жителей. Тем более что в XXI веке подобных примеров весьма немного.
«Последние годы и даже десятилетия случаев снега и отрицательной температуры на 8–9 мая в Петербурге практически не было, — рассказывает «Собака.ru» главный синоптик города Александр Колесов. — Ближайший аналог — это 2017 год, когда была примерно такая же погода, а до этого 2004-й, когда 13 мая фиксировалась отрицательная температура воздуха».
«Откинув штору, петербуржец сегодня ахал»
Однако если заглянуть в историю подальше, становится понятно, что майские заморозки и снегопады — картина вовсе не уникальная. «Начало прошлого века было совсем холодным, — рассказывает Александр Колесов, — 1899 год, 1900-й, 1901-й, 1908-й, 1909-й, 1912-й и 1913-й — все время можно увидеть минусовую температуру в мае».
Так, в 1908-м снегопад шел 24 мая. «Откинув штору, петербуржец сегодня ахал, — говорилось в заметке «Биржевых ведомостей». — Бесконечная пелена снега. Снег на крышах, на тротуарах». Впрочем, столь поздний снегопад был необычен даже для того времени.
«В тот день был сделан снимок из ателье Карла Буллы, — рассказывает историк Петербурга Анна Сухорукова. — Снимок быстро превратился в многотиражную открытку. На ней запечатлен угол Садовой улицы и Невского проспекта и на русском и французском языках лаконичная надпись с указанием даты — 24 мая. Большая часть снега уже превратилась в слякоть, но материалы для ремонта мостовой еще под снежным покровом. Можно в принципе порассуждать, кто же такие открытки покупал. А скорее всего, покупали. Для того чтобы послать кому-нибудь со словами: "Смотри, какой кошмар!" Так же, как и мы сейчас фотографируем снег в мае и посылаем своим друзьям. Я вот вчера послала видео в Израиль и в Венецию».
А вот заморозки со снегом в первой половине мая фиксировались нередко. Это происходило и в 1920-е годы (так, в 1927-м снег валил три дня подряд — с 11 по 13 мая). Холодными майскими отличались и в 1940-е, и в 1950-е, и в последующие десятилетия.
Артем Павловский
И. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ:
Это отличительная особенность климата Санкт-Петербурга — она много раз фиксировалась в предыдущие десятилетия. Для нас вообще характерна частая смена воздушных масс, в том числе вторжения холодного арктического воздуха, которые могут сопровождаться такими неблагоприятными явлениями, как снег в начале мая.
Следствие глобального потепления
Постепенно исчезать из жизни петербуржцев майские снегопады и заморозки стали лишь в конце XX века, объясняет Александр Колесов. «Это заметно где-то с конца 1980-х, когда как раз стали много говорить о глобальном потеплении, — объясняет главный синоптик города. — В 1990-х холодный май был только два раза, а с 2000-х таких событий почти нету, отрицательные температуры крайне редко встречаются даже ночью».
Собственно, сам тот факт, что горожане так удивляются снегу в начале последнего месяца весны, как раз говорит о том, что глобальное потепление реально происходит, отмечает Артем Павловский с кафедры климатологии СПбГУ. «Изменение климата нас приучает к тому, что условия в Петербурге становятся менее холодными, — поясняет он свою мысль. — Выпадение снега в мае, заморозки мы воспринимаем как нечто экстраординарное. Но на протяжении всей истории города это было стандартным опасным климатическим явлением».
Впрочем, продолжает климатолог из СПбГУ, ожидать, что майский снег полностью уйдет в прошлое пока не стоит. «Из существующих прогнозов можно говорить о том, что будет наблюдаться снижение частоты снегопадов в мае. Вероятно, все-таки они сменятся сильными дождями, хотя полностью и снег исключать нельзя».
И все же, когда потеплеет?
Впрочем, если говорить о ближайшем будущем, то относительное тепло должно прийти в Петербург уже на ближайшие майские праздники, рассказывает Александр Колесов.
«Уже сейчас будет чуть-чуть теплее, — поясняет он в беседе с «Собака.ru», — на праздники ожидается до 10 градусов. Полноценное же потепление ожидается где-то с 15-го числа, с середины мая».
Александр Колесов
Главный синоптик Санкт-Петербурга:
Отменять лето по майским возвратам холодов рано. Все любят статистику, так вот, аналог, который мы указываем, 2017 год продолжается холодным летом. Но это был весь уникальный период — холодная весна и холодное лето. А вот упомянутый майский период начала месяца 1999 года более продолжительно холодный и с постоянными заморозками в Санкт-Петербурге. Но лето после такого холодного мая было достаточно жаркое. Так что не все еще пропало. А прогноз на лето пока благоприятный.
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