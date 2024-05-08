В Петербурге в мае валит снег! Лето отменили? А как же глобальное потепление? Когда уже хорошая погода?

«В Петербурге снегопад. Второй день идет снег. Если так дальше пойдёт, то вторая зима наступит вместо лета», — такое сообщение днем 8 мая оставила одна из пользовательниц соцсети ВКонтакте. Майские снегопады и падение температуры ниже нуля уже второй день подряд становятся поводом для удивленных постов жителей и новостных сообщений, в том числе, в федеральных СМИ.

Ситуация не совсем уникальна. Так, в прошлом году последний месяц весны в Петербурге также был отмечен снегопадом, а в ночь на 5 мая столбики термометров так же падали ниже нуля. И все же метель на пороге лета не может не удивлять жителей. Тем более что в XXI веке подобных примеров весьма немного.

«Последние годы и даже десятилетия случаев снега и отрицательной температуры на 8–9 мая в Петербурге практически не было, — рассказывает «Собака.ru» главный синоптик города Александр Колесов. — Ближайший аналог — это 2017 год, когда была примерно такая же погода, а до этого 2004-й, когда 13 мая фиксировалась отрицательная температура воздуха».