Изменение климата может грозить Земле ртутным загрязнением

Ученые подчеркнули, что Арктика скрывает «гигантскую ртутную бомбу». Согласно их исследованию, это может грозить здоровью пяти миллионов человек.
Исследователи проанализировали состав льдов на берегах реки Юкон на Аляске. Они выяснили, что их таяние приведет к освобождению значительного объема ртути. По словам профессора Джоша Уэста, ртуть грозит попасть как в атмосферу, так и в землю, и в воду. Она распространится по Арктике в том числе с осадками. Ртуть в вечной мерзлоте можно найти даже в более глубоких слоях почвы.
Пока, как рассказали специалисты, высвобождение ртути не представляет непосредственной угрозы. Но ситуация может измениться уже в ближайшем будущем, поставив под удар в первую очередь охотников и рыболовов из арктических общин.
Ранее мы рассказывали о том, что таяние ледников приводит к изменению скорости вращения планеты. Это может потребовать внесения изменений во всемирное время раньше, чем планируется.
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