18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Изменение климата может грозить Земле ртутным загрязнением

Ученые подчеркнули, что Арктика скрывает «гигантскую ртутную бомбу». Согласно их исследованию, это может грозить здоровью пяти миллионов человек.

Tony Skerl/shutterstock

Исследователи проанализировали состав льдов на берегах реки Юкон на Аляске. Они выяснили, что их таяние приведет к освобождению значительного объема ртути. По словам профессора Джоша Уэста, ртуть грозит попасть как в атмосферу, так и в землю, и в воду. Она распространится по Арктике в том числе с осадками. Ртуть в вечной мерзлоте можно найти даже в более глубоких слоях почвы.

Пока, как рассказали специалисты, высвобождение ртути не представляет непосредственной угрозы. Но ситуация может измениться уже в ближайшем будущем, поставив под удар в первую очередь охотников и рыболовов из арктических общин.

Ранее мы рассказывали о том, что таяние ледников приводит к изменению скорости вращения планеты.  Это может потребовать внесения изменений во всемирное время раньше, чем планируется.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: