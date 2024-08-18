Изменение климата может грозить Земле ртутным загрязнением

Исследователи проанализировали состав льдов на берегах реки Юкон на Аляске. Они выяснили, что их таяние приведет к освобождению значительного объема ртути. По словам профессора Джоша Уэста, ртуть грозит попасть как в атмосферу, так и в землю, и в воду. Она распространится по Арктике в том числе с осадками. Ртуть в вечной мерзлоте можно найти даже в более глубоких слоях почвы.

Пока, как рассказали специалисты, высвобождение ртути не представляет непосредственной угрозы. Но ситуация может измениться уже в ближайшем будущем, поставив под удар в первую очередь охотников и рыболовов из арктических общин.

Ранее мы рассказывали о том, что таяние ледников приводит к изменению скорости вращения планеты. Это может потребовать внесения изменений во всемирное время раньше, чем планируется.