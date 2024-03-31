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Экология

Таяние ледников приводит к изменению скорости вращения планеты

Это в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени. Это может потребовать внесения изменений во всемирное время раньше, чем планируется.

Tony Skerl/shutterstock

По результатам исследования, таяние льда в Арктике и Антарктике оказывает влияние на вращение земли: оно приводит к стеканию больших объёмов воды в океаны, что вызывает перераспределение водной массы и незначительное изменение скорости вращения планеты. Об этом сообщает научный журнал Nature Калифорнийского университета.

Ускоренное таяние льда в Гренландии и Антарктиде, измеренное с применением спутниковой гравиметрии, привело к тому, что угловая скорость вращения Земли снизилась за меньший промежуток времени, чем раньше. Это создаст невиданную ранее проблему для синхронизации компьютерных сетей. Таким образом, ученым может потребоваться пересмотр всемирного времени, ведь теперь целые сутки стали чуть длиннее.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за глобального потепления шампанское может исчезнуть к 2050 году. Ученые заявляют, что три сорта винограда, используемые почти во всех видах шампанского — шардоне, пино нуар и пино менье — находятся на грани исчезновения.

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