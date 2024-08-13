Если в Петербурге скоро будет тепло, как в Адыгее, что будет с животными, которые живут рядом? Ждет ли планету массовое вымирание?

Смогут ли существующие сейчас виды приспособиться к изменению климата?

Сергей Кирпотин: Очень сложный вопрос — нынешнее потепление идет так быстро, как этого никогда не случалось ранее. Происходят смещения климатических зон и высотных поясов, и не все виды — прежде всего арктические — способны куда-то переместиться. Конечно, в таком положении находятся далеко не все, но некоторые виды обречены в этой связи на вымирание в достаточно короткий срок. Конечно, речь не идет о том, что они вымрут завтра или через год, но это может случиться на горизонте нескольких десятилетий.

Никита Чернецов: Важно помнить, на биоразнообразие очень сильно влияет хозяйственная деятельность человека. Этот фактор даже более заметен, чем глобальное потепление. Вырубаются леса, уничтожаются целые природные комплексы, развивается земледелие — все это может иметь по-настоящему катастрофические последствия для биоразнообразия.

Так, экономические изменения последних десятилетий весьма серьезно повлияли на природу Северной части России. Сельское хозяйство в этих регионах резко сократилось (поля в Псковской, Ленинградской, Новгородской областях активно зарастают), а вырубка лесов по мере интенсификации торговли с Финляндией, напротив, усилилась. Конечно, это не могло не сказаться на обитающих в этих регионах видах. Хотя, конечно, изменение климата тоже добавляет экосистемам проблем.