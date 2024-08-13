Если в Петербурге скоро будет тепло, как в Адыгее, что будет с животными, которые живут рядом? Ждет ли планету массовое вымирание?

В июле американский ученый Мэтью Фицпатрик опубликовал интерактивную карту, на которой наглядно показывается, какие последствия будет иметь глобальное потепление. На ней любой желающий может узнать, на что будет похож климат его родного города через полвека. Так, для Петербурга наиболее близким аналогом стал сегодняшний Майкоп. Хотя это очень условное сравнение, которое не стоит воспринимать буквально (о чем подробнее можно прочитать в разборе «Собака.ru»), оно хорошо показывает, как стремительно меняется климат на планете. Если у человека есть возможности адаптироваться к этому процессу, то у животных таких ресурсов часто нет. Что же с ними произойдет? Они все же приспособятся? Или планету ждет массовое вымирание? На эти вопросы отвечают директор Зоологического института РАН Никита Чернецов и профессор Томского государственного университета Сергей Кирпотин.
Смогут ли существующие сейчас виды приспособиться к изменению климата?
Сергей Кирпотин: Очень сложный вопрос — нынешнее потепление идет так быстро, как этого никогда не случалось ранее. Происходят смещения климатических зон и высотных поясов, и не все виды — прежде всего арктические — способны куда-то переместиться. Конечно, в таком положении находятся далеко не все, но некоторые виды обречены в этой связи на вымирание в достаточно короткий срок. Конечно, речь не идет о том, что они вымрут завтра или через год, но это может случиться на горизонте нескольких десятилетий.
Никита Чернецов: Важно помнить, на биоразнообразие очень сильно влияет хозяйственная деятельность человека. Этот фактор даже более заметен, чем глобальное потепление. Вырубаются леса, уничтожаются целые природные комплексы, развивается земледелие — все это может иметь по-настоящему катастрофические последствия для биоразнообразия.
Так, экономические изменения последних десятилетий весьма серьезно повлияли на природу Северной части России. Сельское хозяйство в этих регионах резко сократилось (поля в Псковской, Ленинградской, Новгородской областях активно зарастают), а вырубка лесов по мере интенсификации торговли с Финляндией, напротив, усилилась. Конечно, это не могло не сказаться на обитающих в этих регионах видах. Хотя, конечно, изменение климата тоже добавляет экосистемам проблем.
Может ли все это вызвать массовое вымирание на Земле?
Сергей Кирпотин: Я бы не стал использовать термин «массовое вымирание». Обычно его применяют к другого вида событиям. Например, к последствиям падения огромного метеорита. Или возьмем, пожалуй, самое массовое вымирание в истории планеты, которое было спровоцировано появлением растений (порядка 450 млн лет назад, — прим.ред.). До этого момента на Земле была бескислородная атмосфера, и организмы, жившие в первобытном океане, хорошо к ней приспособились. Появившиеся растения стали выделять кислород, который был для этих организмов страшным ядом, что привело к практически полному обновлению видового состава океана и первичной атмосферы.
Ничего подобного мы, к счастью, не наблюдаем. Поэтому мы можем говорить не о массовом, но о заметном вымирании. Некоторые виды уже стоят на грани вымирания, а некоторые эту грань уже перешли.
Сколько видов таким образом могут погибнуть?
Сергей Кирпотин: Звучат самые разные оценки потенциальных потерь — от очень радикальных до почти незаметных. В таких условиях сложно говорить о том, что мы потерям столько-то процентов биоразнообразия. Полагаю, можно говорить о десятках видов млекопитающих и тысячах видов беспозвоночных.
Беспозвоночные потеряют больше просто потому, что у них намного выше разнообразие — многие виды насекомых до сих пор не изучены. То есть мы даже не поймем, что они вымерли, ведь мы никогда не узнаем о том, что они вообще существовали.
Какие виды находятся в наибольшей опасности?
Никита Чернецов: В самом плохом положение биоразнообразие тропических регионов, где есть много видов, которые живут на очень ограниченной территории. Также происходящие на планете изменения будут сильно сказываться на крупных млекопитающих, которые долго живут и сравнительно плохо размножаются.
Однако здесь важно понимать одну вещь — есть очень яркие животные, которых все знают (такие как носороги, слоны, карликовые бегемоты). Если они вымирают, то это производит большое впечатление на публику. В то же самое время существует большое количество мелких незаметных животных, которые находятся в такой же, если не в большей опасности, но это остается незаметным. Специалистам будет жалко, но широкая публика даже не знает об их существовании.
Никита Чернецов
Зоологического института РАН:
Это как в Великую Отечественную войну — погибло много миллионов человек, и нам, конечно, каждого жалко… Но особенно нас огорчает смерть какого-то известного поэта или музыканта, скажем, Павла Когана. Его мы знаем, и нас очень печалит, что погиб такой выдающийся талант. И нам сложно — это совершенно естественно — испытывать такие же сильные чувства к остальным миллионам людей, которые тоже могли стать большими поэтами… а могли и не стать, жили бы обычными людьми, что тоже важно и хорошо. Тут такая же ситуация…
Сергей Кирпотин: В большой опасности, к примеру, находится огромное биоразнообразие на коралловых рифах. Существует критическая отметка температуры океана, при которой живущие там виды, просто погибнут. Это связано с тем, что при повышении температуры снижается уровень кислорода в воде — условия жизни радикально меняются. На самом деле эта черта находится довольно близко, после ее прохождения в таких экосистемах начнется локальное, сконцентрированное в определенном месте, массовое вымирание.
Конечно, есть и другие категории уязвимых экосистем. К примеру, такими сейчас считаются водно-болотные угодья, которые сохраняют биоразнообразие во многих регионах мира. Они тоже испытывают большое давление от деятельности человека.
В наших широтах, конечно, таких событий будет меньше. Здесь будет не вымирание видов, а скорее их перемещение. Уже сейчас мы видим, что в таежные территории приходят степные и лесостепные виды. По мере развития этого процесса мы будем видеть, что некоторые животные, которые, допустим, обитают сейчас в окрестностях Петербурга, переместятся севернее, например в Карелию. Когда климат потеплеет еще сильнее, они сместятся уже, скажем, в Мурманскую область. Если же потепление не остановится к тому времени, когда им уже некуда будет дальше идти, они вымрут.
Что будет в тех местах, где вымрут обитающие там виды?
Никита Чернецов: Как говорится, свято место пусто не бывает. Уже сейчас есть виды, которые прекрасно себя чувствуют в сложившейся ситуации, к примеру, разнообразные мышевидные грызуны вроде крыс. Прекрасно себя в наших краях чувствуют бурые медведи.
Общая биомасса (суммарный вес всех видов на планете, — прим. ред.) не сократится. Просто место одних видов займут другие.
Сергей Кирпотин: Пустого пространства, конечно, не возникнет. Просто биоразнообразие резко обеднится — там, где жили сотни видов, останутся десятки. Ущерб будет нанесен самой главной ценности нашей планеты — биоразнообразию, ошеломляющей пестроте видов.
Останутся самые выносливые. Если сильно утрировать, понравится ли вам жить в мире, который населяют одни крысы, голуби, тараканы и сорные растения? Конечно, в точности такой (или даже близкой) картины мы не увидим, но вот невероятной красоты коралловых рифов с их буйством красок мы можем лишиться. Их место займут несколько довольно невзрачных видов, которые смогут жить в более теплой воде.
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