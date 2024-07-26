В Петербурге запустили вторую очередь перерабатывающего завода «Волхонка»

С вводом второго этапа полная мощность комплекса достигнет 600 тыс. тонн в год, а «Волхонка» станет одним из самых крупных комплексов в России. «Благодаря современным технологиям, применяемым здесь, из отходов получаются вторичные материалы — это металлы, пластик и даже альтернативное топливо и техногрунт. Все эти вещи вновь служат людям», — написал Александр Беглов в своих социальных сетях. На всей протяжённости автоматического конвейера длиной более 4 км установлено около 180 единиц современной техники. При этом 90% оборудования — российского производства.

Губернатор также напомнил, что в будущем Петербург будет перерабатывать 100% мусорных отходов. Город вместе с Ленинградской областью утвердили Единую концепцию по обращению с ТКО. Проектируются и строятся пять новых заводов по их переработке, включая предприятие «Волхонка». По данным Смольного, с 2022 года количество раздельно собранных отходов увеличилось почти в 14 раз. В 2023 году необходимой инфраструктурой были охвачены все районы города.

Ранее мы рассказывали о том, что систему мониторинга свалок на основе нейросети создали в Петербурге. Следить за нарушениями на полигонах твердых бытовых отходов (ТКО) по всей России будут беспилотники и искусственный интеллект.