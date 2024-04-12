Систему мониторинга свалок на основе нейросети создали в Петербурге

Петербургская компания «Геоскан» разработала систему для Российского экологического оператора (РЭО), которая будет мониторить нарушения на объектах размещения твердых бытовых отходов (ТКО). За нарушениями будут следить по всей стране беспилотники и искусственный интеллект «на основе глубоких нейронных сетей». Система поддерживает визуализацию собранных данных и может автоматически формировать аналитические отчеты.

«Решение позволяет в автоматическом режиме фиксировать более 10 видов нарушений, такие как отсутствие ограждения полигона по периметру, КПП, ворот или шлагбаума, отсутствие сооружений дезинфекции транспорта, весового контроля, наличие тлений и возгораний, наличие на полигонах птиц с установлением их численности и др.», — заявили в «Геоскане».

Систему обучали на 101 полигоне в шести федеральных округах. На участках применяли воздушное лазерное сканирование и тепловизионную съемку. С помощью этих приборов удалось найти более 850 нарушений. В «Геоскане» для РБК Петербург рассказали, что продолжат обучать нейросеть и включать все больше полигонов в проект. До конца 2024 года планируют обследовать еще как минимум 400 объектов обращения с ТКО в России.