Систему мониторинга свалок на основе нейросети создали в Петербурге

Следить за нарушениями на полигонах твердых бытовых отходов (ТКО) по всей России будут беспилотники и искусственный интеллект. Систему обучали на 101 полигоне в шести федеральных округах. На участках применяли воздушное лазерное сканирование и тепловизионную съемку. При этом систему продолжат обучать на новых территориях.
Петербургская компания «Геоскан» разработала систему для Российского экологического оператора (РЭО), которая будет мониторить нарушения на объектах размещения твердых бытовых отходов (ТКО). За нарушениями будут следить по всей стране беспилотники и искусственный интеллект «на основе глубоких нейронных сетей». Система поддерживает визуализацию собранных данных и может автоматически формировать аналитические отчеты.
«Решение позволяет в автоматическом режиме фиксировать более 10 видов нарушений, такие как отсутствие ограждения полигона по периметру, КПП, ворот или шлагбаума, отсутствие сооружений дезинфекции транспорта, весового контроля, наличие тлений и возгораний, наличие на полигонах птиц с установлением их численности и др.», — заявили в «Геоскане».
Систему обучали на 101 полигоне в шести федеральных округах. На участках применяли воздушное лазерное сканирование и тепловизионную съемку. С помощью этих приборов удалось найти более 850 нарушений. В «Геоскане» для РБК Петербург рассказали, что продолжат обучать нейросеть и включать все больше полигонов в проект. До конца 2024 года планируют обследовать еще как минимум 400 объектов обращения с ТКО в России.
Комментарии (0)