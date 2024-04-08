В Петербурге ищут волонтеров для помощи 15 тысячам жаб. Их нужно будет переносить через дорогу

На участке дороги на Глухое озеро, находящейся в одном километре от музея «Шалаш В.И.Ленина», есть самая крупная популяция серых жаб в регионе, тут амфибии мигрируют наиболее активно. Однако некоторые жабы и лягушки могут переходить дорогу и в других местах, из-за чего заказнику требуется помощь волонтеров на период всего сезона миграции — примерно до середины мая. Однако пока точные даты не определены.

«Каждый год с наступлением тепла у амфибий начинается брачный сезон, и они начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру. Чтобы сохранить популяцию жаб, заказник «Сестрорецкое болото» ежегодно привлекает добровольцев. Их задача – помочь амфибиям благополучно добраться до мест нереста», — отметили в комитете по природопользованию.

Переносить животных необходимо из леса в сторону озера Разлив или обратно: животные идут к воде для размножения и возвращаются после откладки икры. Ожидающих помощи земноводных можно найти вдоль ограждения. Переносят жаб и лягушек обычно руками в перчатках и без, а иногда и в ведрах, когда особей много. Зарегистрироваться в волонтерскую программу можно тут.

На этой неделе мы писали о том, что благотворительный фонд AdVita запустил акцию «Место без опасности» по сбору средств для аренды квартир для подопечных. До конца 2024 года необходимо собрать 8 млн рублей для оплаты аренды 20 квартир в шаговой доступности от клиники Горбачевой, чтобы тем, кто приехал со всей страны в Петербург лечиться от рака, было где жить на время реабилитации.