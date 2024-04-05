Благотворительный фонд AdVita запустил акцию «Место без опасности» по сбору средств для аренды квартир для подопечных

Те, кто не сталкивался с этой проблемой, не догадываются, что именно аренда жилья — одно из самых серьезных финансовых препятствий на пути к выздоровлению. Ведь оставаться под присмотром врачей после трансплантации костного мозга нужно долгие месяцы, иногда и годы. И условия нужны особые — из-за сниженного иммунитета пациентам не рекомендуется ездить в общественном транспорте, в квартире нужно соблюдать должный уровень чистоты. Поэтому обычный хостел или комната в коммуналке несут дополнительные риски для здоровья.

Получается замкнутый круг: нужно подходящее жилье — на него нет денег — бюджетные варианты опасны для здоровья — современное и своевременное лечение становится недоступным, так как люди вынуждены отказываться от поездки.

Фонд, в том числе, помогает подопечным с жильем. За прошлый год поступила 961 заявка на оказание помощи с жильем. В квартирах постоянно живут по 3-4 семьи: в каждой комнате размещаются подопечный и его сопровождающий, это около 150 человек. В этих квартирах действуют строгие правила — ежедневная влажная уборка, соблюдение режима тишины, запрет на посещение посторонними.

«Обеспечение жильем — это неоценимая помощь для наших подопечных. Наши квартиры могут вместить около 150 человек, и почти круглый год количество заявок на проживание превышает количество мест. Ни одна комната не простаивает, только уезжает один подопечный с сопровождающим — тут же заселяется другой. Оплата аренды 20 больших и чистых квартир на Петроградской стороне стоит 1 млн рублей в месяц», — рассказала руководитель службы сопровождения подопечных фонда AdVita Лада Давыдова.

До конца года за аренду квартир нужно заплатить 8 миллионов рублей. Чтобы собрать эти деньги, фонд AdVita запустил акцию «Место без опасности». На сайте фонда можно помочь переводом любой комфортной суммы. Также там собраны истории подопечных, которые привозят с собой любимые личные вещи: кто-то — игрушку, кто-то шарф или турку для кофе. Эти вещи помогают людям чувствовать себя вдали от родного дома уютно и безопасно.