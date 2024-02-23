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Экология

Животных Ленинградского зоопарка проверят на микропластик

Этим займутся сотрудники петербургского учреждения и их коллеги из Центра исследования микропластика Томского госуниверситета. Это будет первое подобное исследование в России.

Sibiryakov / Shutterstock.com

Задача ученых — освоить лабораторные методики извлечения микропластика из образцов различного типа и разработать способы «чистого» сбора материала. Для первого анализа собрано уже 20 проб. «Ученые проанализируют корм и пробы фекалий, взятые у разных животных — тигров, макак, лемуров и других, чтобы выяснить, сколько микропластика потребляется с кормом и водой», — говорится в заявлении пресс-службы вуза.

Первыми на очереди — символ Ленинградского зоопарка медведица Хаарчаана, тигры Зевс и Амадей, казуар Федя, енот Вениамин, сурикат Марсель, саймири Жорик, Эльза и Липа, даман капский, черные макаки, рогатый ворон и лемуры. Ранее проводились подобные исследования на диких животных, но зверей в зоопарках на этот предмет пока не изучали.

Ранее мы писали о том, что группа японских ученых обнаружила частицы микропластика в облаках. В нашем материале рассказываем, как он туда попал, и можно ли его оттуда достать.

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