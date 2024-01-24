Экошуба или натуральный мех: что экологичнее? 3 главных мифа

Миф 1. Натуральный мех намного долговечнее, а значит, экологический ущерб от него меньше

Самым долговечным считается мех выдры — как заявляют производители, такая шуба прослужит около 20 сезонов. Изделие из норки можно носить порядка 10 лет, каракуля и голубого песца — 7, лисицы — 5. Шуба из экомеха в среднем служит вдвое меньше и сравнима с ожидаемой продолжительностью менее стойких видов меха лисы и песца.

Но на деле продолжительность жизни изделий из натурального меха в наше время сократилась на 40-50% по сравнению с прошлыми десятилетиями, отмечает кандидат биологических наук, эксперт общественной организации «Голоса за животных» и автор исследований о долговечности и экологичности меха Илья Злобин. «Шубы все чаще покупают не для светских выходов, а для повседневной носки. Антигололедные реагенты, атмосферные загрязнители — все это ведет к скорейшей порче меха и быстрому износу. Более того, приталенные шубы изнашиваются быстрее, чем свободного фасона, из-за тесного контакта с телом. Изделия «в росшив», «в роспуск», из вязаного меха тоже изнашиваются быстрее, чем из цельных кусков. К снижению носкости приводит и обработка меха — окрашивание, отбеливание, щипка», — отмечает эксперт. К примеру, средний срок эксплуатации норковой шубы сегодня сократился с 10 до 6 лет. Гарантийные сроки, предоставляемые сегодня ведущими российскими ритейлерами на изделия из натурального и экомеха, различаются в среднем не более чем в два раза.