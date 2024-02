Экошуба или натуральный мех: что экологичнее? 3 главных мифа

Миф 2. Мех животных лучше подходит для вторичного использования

Старую шубу лучше перешить, чем выбросить, но это не всегда возможно сделать с натуральным мехом. «Основа шуб из меха животных — кожаная. Со временем она теряет прочность, становится хрупкой, что затрудняет вторичное использование. Такие изделия легко перешивать в первые годы, но чем они старше, тем сложнее ремонт. Экошубы имеют тканевую основу, а значит, их можно легко перекраивать. С этой точки зрения экомех превосходит натуральный. Более того, шубы сегодня производят даже из переработанного пластика, что позволяет сократить выделение парниковых газов более чем на 30%», — объясняет Злобин.

В 2019 году был впервые создан искусственный мех на биооснове без использования полиэстера, состоящий на 100% из переработанного морского пластика. Сегодня экошубы начали делать даже из растительных компонентов, в том числе из конопли. Например, такие изделия выпускает локальный бренд из Петербурга — Kerstens.

В целом в России достаточно много брендов, где можно найти достойные и качественные экошубы: Only Me, Furly, Post Post Scriptum, Ushatava, muus, MATÜ, SHI-SHI, YOU, OSOME2SOME, REVALÚ, Emka , SokolovaBogorodskaya, VEA LA VIE.