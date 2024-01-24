Экошуба или натуральный мех: что экологичнее? 3 главных мифа

Slavic girl (макси-шубы, меховые шапки!) — абсолютный хит этой зимы. Но насколько он экологичен? Эксперты считают: натуральный мех оказывает как минимум в 3 раза больше негативного воздействия на окружающую среду. При этом во время носки искусственной шубы отшелушиваются микрочастицы пластика. Какую верхнюю одежду лучше выбрать? «Собака.ru» разобралась в вопросе вместе с кандидатом биологических наук, экспертом общественной организации «Голоса за животных» и автором исследований о долговечности и экологичности меха Ильей Злобиным.
Миф 1. Натуральный мех намного долговечнее, а значит, экологический ущерб от него меньше
Самым долговечным считается мех выдры — как заявляют производители, такая шуба прослужит около 20 сезонов. Изделие из норки можно носить порядка 10 лет, каракуля и голубого песца — 7, лисицы — 5. Шуба из экомеха в среднем служит вдвое меньше и сравнима с ожидаемой продолжительностью менее стойких видов меха лисы и песца.
Но на деле продолжительность жизни изделий из натурального меха в наше время сократилась на 40-50% по сравнению с прошлыми десятилетиями, отмечает кандидат биологических наук, эксперт общественной организации «Голоса за животных» и автор исследований о долговечности и экологичности меха Илья Злобин. «Шубы все чаще покупают не для светских выходов, а для повседневной носки. Антигололедные реагенты, атмосферные загрязнители — все это ведет к скорейшей порче меха и быстрому износу. Более того, приталенные шубы изнашиваются быстрее, чем свободного фасона, из-за тесного контакта с телом. Изделия «в росшив», «в роспуск», из вязаного меха тоже изнашиваются быстрее, чем из цельных кусков. К снижению носкости приводит и обработка меха — окрашивание, отбеливание, щипка», — отмечает эксперт. К примеру, средний срок эксплуатации норковой шубы сегодня сократился с 10 до 6 лет. Гарантийные сроки, предоставляемые сегодня ведущими российскими ритейлерами на изделия из натурального и экомеха, различаются в среднем не более чем в два раза.
При этом производство вещей из меха животных сопровождается гораздо большими выбросами парниковых газов, что влияет на глобальное потепление. Это происходит из-за закиси азота, метана и углекислого газа, содержащихся в экскрементах норок и других животных Немало выбросов приходится также на сельское хозяйство и рыболовство — основные источники кормов для пушной отрасли.
При создании экомеха в атмосферу попадает примерно в шесть раз меньше выбросов. «С учетом снижения продолжительности носки меховых шуб, выбросы парниковых газов от производства экошубы будут в 2-3 раза ниже, чем от производства норковой шубы», — уточняет Злобин.
Искусственные шубы, тоже нельзя считать абсолютно экологичными, так как их чаще всего делают из синтетических полимеров, для изготовления которых нужна нефть. Это тоже наносит ущерб окружающей среде. Кроме того, во время носки такой шубы отшелушиваются микрочастицы пластика. Позже они попадают вместе с воздухом, водой и пищей в ткани живых организмов, что может привести к болезням. Эксперты рекомендуют сдавать такие шубы на переработку, чтобы они не загрязняли окружающую среду.
Миф 2. Мех животных лучше подходит для вторичного использования
Старую шубу лучше перешить, чем выбросить, но это не всегда возможно сделать с натуральным мехом. «Основа шуб из меха животных — кожаная. Со временем она теряет прочность, становится хрупкой, что затрудняет вторичное использование. Такие изделия легко перешивать в первые годы, но чем они старше, тем сложнее ремонт. Экошубы имеют тканевую основу, а значит, их можно легко перекраивать. С этой точки зрения экомех превосходит натуральный. Более того, шубы сегодня производят даже из переработанного пластика, что позволяет сократить выделение парниковых газов более чем на 30%», — объясняет Злобин.
В 2019 году был впервые создан искусственный мех на биооснове без использования полиэстера, состоящий на 100% из переработанного морского пластика. Сегодня экошубы начали делать даже из растительных компонентов, в том числе из конопли. Например, такие изделия выпускает локальный бренд из Петербурга — Kerstens.
В целом в России достаточно много брендов, где можно найти достойные и качественные экошубы: Only Me, Furly, Post Post Scriptum, Ushatava, muus, MATÜ, SHI-SHI, YOU, OSOME2SOME, REVALÚ, Emka , SokolovaBogorodskaya, VEA LA VIE.
Миф 3. Шубы из меха животных натуральные, а значит, безопасные для человека
Экологический ущерб от натурального меха не ограничивается лишь выделением парниковых газов: закиси азота, метана, углекислого газа. «Он связан с азотом и фосфором, которые вместе с экскрементами пушных животных попадают в воду и приводят к эвтрофикации водоемов и массовой гибели рыбы. Для выделки меха используют соединения хрома или детергенты — они тоже могут попадать в окружающую среду и оказывать на нее негативное влияние. Например, хром может превращаться в сильный канцероген», — объясняет Злобин.
Кроме того, шубы из меха животных требуют химчистки, где используются вредные растворители. «Для очистки используют различные органические растворители на основе углеводородов или перхлорэтилена. Последний попадает в организм человека или животных с дыханием и через кожу, накапливается в жировых тканях и может негативно влиять на нервную систему и почки. Еще эти вещества снижают износостойкость меха, поскольку разрушают жировые компоненты. В отличие от меховых изделий, экошубы можно просто постирать, свойства и характеристики ткани от этого не изменятся», — заключает эксперт.
Нельзя забывать и о том, что производство экошуб исключает этап жестокой эксплуатации животных, что тоже играет немаловажную роль. С точки зрения разумного потребления экоблогер и эксперт по устойчивой моде Анастасия Приказчикова рекомендует использовать те вещи, которые у вас уже есть. Меховые изделия не стоит выбрасывать ради покупки другой шубы. Если больше не хочется их носить, можно подарить кому-нибудь или сдать в секонд-хэнд. При желании купить шубу именно из натурального меха, лучше отдавать предпочтение винтажным вещам, чтобы не поддерживать выращивание и убийство животных. При выборе вещей из синтетических материалов заранее подумайте, как их можно будет утилизировать.
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