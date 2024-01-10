В Петербурге заработают два эконцентра для сбора вторсырья

Также в этих центрах, которые разместят в Невском и Фрунзенском районах, будут заниматься экопросвещением. Сейчас комитет по природопользованию занимается закупкой двух модульных зданий для них начальной стоимостью 31,5 млн рублей, их должны поставить до начала марта.
«Это позволит расширить существующую систему раздельного сбора без привязки к контейнерным площадкам, увеличить количество принимаемых фракций и нарастить работу по экопросвещению», — пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по природопользованию Смольного.
Планируется, что экоцентры установят во Фрунзенском и Невском районах в местах с большой проходимостью. Однако пока конкретных адресов в комитете не обозначили. Сейчас проходит закупка на поставку модульных зданий для них начальной стоимостью 31,5 млн рублей со сроком поставки до начала марта.
«Районы выбраны во взаимодействии с общественными организациями с учетом запросов горожан на организацию подобных пунктов. В случае успешной реализации пилотного проекта инициативу планируется расширить на другие районы», — сообщили в Смольном.
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