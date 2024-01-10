В Петербурге заработают два эконцентра для сбора вторсырья

«Это позволит расширить существующую систему раздельного сбора без привязки к контейнерным площадкам, увеличить количество принимаемых фракций и нарастить работу по экопросвещению», — пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по природопользованию Смольного.

Планируется, что экоцентры установят во Фрунзенском и Невском районах в местах с большой проходимостью. Однако пока конкретных адресов в комитете не обозначили. Сейчас проходит закупка на поставку модульных зданий для них начальной стоимостью 31,5 млн рублей со сроком поставки до начала марта.

«Районы выбраны во взаимодействии с общественными организациями с учетом запросов горожан на организацию подобных пунктов. В случае успешной реализации пилотного проекта инициативу планируется расширить на другие районы», — сообщили в Смольном.