Неудобные вопросы о раздельном сборе: куда ликвидируют свалки, как сортировать отходы и экологично ухаживать за животными

Если полигоны закрывают, что происходит с мусором? Как установить контейнеры для раздельного сбора возле дома? Бумажный пакет хуже пластикового? Что делать с отходами домашних питомцев? Как быть с органикой в условиях квартиры? Почему не нужно покупать товары с маркировкой «биоразлагаемый»? На эти и другие вопросы «Собака.ru» узнала ответы у руководительницы отдела содействия внедрению придомового раздельного накопления отходов ассоциации «РазДельный Сбор» Анны Смирновой.
Я выкинул мусор в общий контейнер. Что с отходами происходит дальше?
По данным НЭО, 37% смешанных отходов отправляют на сортировку, где их будут пытаться разобрать на вторсырье. Лишь 2% от количества реально использовать повторно. Остальные 73% сразу едут на свалки. Из Петербурга вся масса попадает на четыре полигона Ленобласти: РАСЭМ в Выборгском районе, полигон ТБО в деревне Лепсари во Всеволожском, Автоберкут в Лужском и «Новый Свет-Эко» в Гатчинском, который прославился осенью после схода мусорной лавины. За 2022 год город транспортировал на полигоны области более 1,5 тонн отходов.
Как и когда полигоны ликвидируют? Что происходит с мусором?
У каждого полигона есть разрешенная мощность использования, при превышении которой он больше не принимает отходы. Тогда его закрывают и выравнивают бульдозерами в один мусорный холм с откосами. На «теле» бурят скважины и устанавливают специальную систему для сбора фильтрата. Эта жидкость появляется из-за осадков и гниения органических отходов. Затем полигон засыпают грунтом и песком, а сверху кладут специальную пленку — геомембрану. Со стороны он будет выглядеть как холм, поросший деревьями и травой, но отходы продолжат там лежать и выделять вредные вещества. Земли для строительства и чего-то другого больше не пригодны.
Некоторые небольшие старые полигоны вместе с грунтом могут перевозить на новое место в специальных пухто, но в практике такого у нас еще не было. Свежие не перевозят — там происходят постоянные химические процессы, выделения свалочных газов, поэтому при вскрытии, соприкосновении с кислородом, они могут загореться.
Хочу разделять отходы. С чего лучше начать?
Лучше начать с одной или двух понятных фракций. Как только человек пытается разделять все отходы сразу, сталкиваясь с множеством ограничений и маркировок, начинает терять веру в процесс. Впервые лучше приступить к сортировке пластиковых бутылок и опасных отходов: батарейки, энергосберегающие лампочки, например.
Выделите небольшой участок рядом с мусорным ведром и складывайте рядом сырье. Собрав один мешок, изучите по карте Recyclemap, где рядом с домом принимают фракции. Как начнете понимать: за какое время накапливаете отходы, сколько места нужно, удобно ли оно, когда привыкните к алгоритму — добавляйте постепенно новые виды и знакомьтесь с местными экологическими организациями.
Где найти подробный гид по маркировкам?
На сайте «Раздельного сбора» или посмотрите энциклопедию от «Собиратора».
Что делать с органическими отходами в условиях квартиры?
Это последний шаг в раздельном сборе отходов, так как он требует самоорганизации. Прежде всего посмотрите экологические акции рядом с домом. В Петербурге есть проект «Органика— не мусор»: активисты устраивают вывозы органики из разных районов за небольшую плату.
Можно утилизировать дома с помощью вермикомпостера — это несколько ящиков с компостными червями и субстратом (наполнителем). Животные поедают органику, шерсть, газеты и переваривают ее в натуральное удобрение. Обычно такой контейнер незаметен дома: не занимает много места, не пахнет, но при неправильном использовании могут завестись мелкие мошки или плесень.
Альтернатива — ЭМ-компостер. Устройство, куда можно поместить продукты (все, кроме животного происхождения) и залить смесью с микроорганизмами для разложения. Через некоторое время образуется жидкость. Ее необходимо сливать через специальный кран, расположенный на емкости. Как только контейнер будет заполнен, и пройдет оптимальное время для ферментации (около двух недель), мусорный пакет вместе с полученным ЭМ-удобрением можно вынуть и использовать на огороде. При этом от установки нет запаха в квартире. На маркетплейсах ЭМ-компостер есть за 2000 рублей.
Еще один вариант — дегидратор — домашняя сушилка для пищевых отходов. С помощью специального барабана вода из продуктов растительного происхождения выходит. Полученные остатки стоит вывезти на дачу как компост.
Что происходит с вторсырьем дальше? (на примере самых популярных фракций)
Вторсырье из придомовых контейнеров уезжает на дополнительную сортировку или напрямую к переработчику (это касается частных заготовительных компаний, а не двухпоточки регионального оператора). Стекло превращают в стеклобой и используют для производства новых стеклянных изделий или строительных материалов — стекловаты или стелковолокна. ПЭТ-бутылки дробят, делают из них ПЭТ-флекс (хлопья из пластика), а потом — гранулы для новых изделий или полиэстеровое волокно (из него шьют одежду или наполнители для мягких игрушек).
Могу ли я самостоятельно сдавать вторсырье переработчику?
Нет, переработчик принимает большие партии — от тонны. Вряд ли вы сможете накопить такое количество.
Я курю. Что делать с отходами?
Сигареты не принимают на переработку в России. Сама пачка состоит из специального картона, покрытого слоем лака. Внутри бумаги может быть отдельная прослойка фольги. Окурок — фильтр с пластиковыми волокнами — разлагается примерно от пяти до десяти лет. Вместо сигарет лучше использовать трубки или вейпы. Электронки принимают на переработку в экоцентре, например, в «Собираторе» или в пунктах приема техники.
«Биоразлагаемый» пластик — это обман?
Чтобы переработать что-то с маркировкой «биоразлагаемое», необходимы специальные технологии промышленного компостирования. В Петербурге и Ленобласти таких нет, правильно утилизировать материал невозможно. Попадая в партию с обычным вторсырьем, «биоразлагаемые» пластиковые пакеты делают ее неперерабатываемой. На полигон часть такого материала, состоящая из растительных компонентов, будет разлагаться, но другая — с пластиками — распадаться на микропластик и загрязнять окружающую среду.
Что делать с капсулами Nespresso?
Алюминиевые капсулы, предварительно очищенные от кофе, сдают в пункты приема металла. В будущем лучше использовать многоразовые. Любители фильтра могут вместо бумажных приобретать металлические. Тканевые брать специалисты не советуют, поскольку материал невозможно до конца очистить от запаха предыдущего зерна.
Почему бумажные пакеты не могут быть экологичной альтернативой пластиковым?
Для их изготовления мы вырубаем деревья, тратим электроэнергию и воду, а пакеты все равно одноразовые. При производстве на 70% больше вредных выбросов попадает в атмосферу, углеродный след в три раза больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ в водоемы, чем при производстве пластика.
У меня есть домашнее животное. Как экологично утилизировать его отходы?
Оставляя экскременты собак на траве, мы загрязняем почву, убирая в полиэтилен или в бумажный пакет — используем одноразовое и отправляем на свалку. Пока самый идеальный вариант — собирать отходы любым удобным для себя способом (например, с помощью совка и самодельного футляра из бутылки) и смывать в унитаз. Для мелких животных есть экологичные наполнители: древесные, травяные.
Приобретайте большие упаковки корма, так меньше отходов произведете. Откажитесь от паучей (комбинированной упаковки порционной еды), выбирайте влажный корм в металлических банках и сдавайте после использования на переработку. В некоторых зоо- и zerowaste магазинах можно купить корм на развес в свою тару.
Косметику для питомцев приобретайте без парабенов и сульфатов. Упаковка должна быть промаркирована 2 (ПНД), то есть ее реально переработать. Не забывайте: в экомагазинах есть натуральные средства, не загрязняющие окружающую среду.
Игрушки, лежанки, одежду, другие вещи и ненужные корма отдавайте в шеринговых группах, на Avito, «Юле» или акциях.
Я подготовил отходы, но возле дома нет специальных баков. Что делать?
До мусорной реформы за отходы в доме отвечала управляющая компания. Сегодня мы рекомендуем писать на сайт РЭО радара, отправлять жалобу региональному оператору (в Петербурге — «Невский экологический оператор») и в комитет по природопользованию. Чем больше заявок оставите, тем лучше. На любом этапе с вопросами обращайтесь на горячую линию «РазДельного Сбора» — все контакты по ссылке.
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