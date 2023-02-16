Неудобные вопросы о раздельном сборе: куда ликвидируют свалки, как сортировать отходы и экологично ухаживать за животными

Что делать с органическими отходами в условиях квартиры?

Это последний шаг в раздельном сборе отходов, так как он требует самоорганизации. Прежде всего посмотрите экологические акции рядом с домом. В Петербурге есть проект «Органика— не мусор»: активисты устраивают вывозы органики из разных районов за небольшую плату.

Можно утилизировать дома с помощью вермикомпостера — это несколько ящиков с компостными червями и субстратом (наполнителем). Животные поедают органику, шерсть, газеты и переваривают ее в натуральное удобрение. Обычно такой контейнер незаметен дома: не занимает много места, не пахнет, но при неправильном использовании могут завестись мелкие мошки или плесень.

Альтернатива — ЭМ-компостер. Устройство, куда можно поместить продукты (все, кроме животного происхождения) и залить смесью с микроорганизмами для разложения. Через некоторое время образуется жидкость. Ее необходимо сливать через специальный кран, расположенный на емкости. Как только контейнер будет заполнен, и пройдет оптимальное время для ферментации (около двух недель), мусорный пакет вместе с полученным ЭМ-удобрением можно вынуть и использовать на огороде. При этом от установки нет запаха в квартире. На маркетплейсах ЭМ-компостер есть за 2000 рублей.

Еще один вариант — дегидратор — домашняя сушилка для пищевых отходов. С помощью специального барабана вода из продуктов растительного происхождения выходит. Полученные остатки стоит вывезти на дачу как компост.