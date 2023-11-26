В Антарктиде оторвался от дна и поплыл самый большой и старейший айсберг в мире

Антарктический айсберг под названием A23a впервые за более чем три десятилетия начал движение. Судя по недавним спутниковым снимкам, айсберг весом почти в триллион тонн быстро дрейфует мимо северной части Антарктического полуострова под воздействием сильных ветров и течения.

«Движущийся айсберг такого размера — редкость, поэтому ученые будут внимательно следить за его траекторией. A23a, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение, которое понесет его к Южному океану по пути, известному как «аллея айсбергов». Со временем он, вероятно, просто немного утончился и приобрел немного дополнительной плавучести, которая позволила ему оторваться от дна океана и плыть по океанским течениям», — цитирует гляциолога Британской антарктической службы Оливера Марша Reuters.

Ученые предполагают, что айсберг снова сядет на мель у острова Южная Георги, чтоэ создаст проблему для дикой природы Антарктиды. Ведь миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окружающих водах, но айсберг может стать препятствием.

Ранее мы рассказывали о, возможно, главной экологической драме года. Рекордное таяние льда в Антарктике убило порядка 10 000 птенцов императорских пингвинов.