Названа дата запуска нового завода по переработке мусора в Петербурге

По словам губернатор города Александр Беглов, этот комплекс «наиболее перспективный по срокам» из пяти подобных проектов. КПО создают на базе бывшего завода по механизированной переработке бытовых отходов на Волхонском шоссе.

«Невский экологический оператор (НЭО) совместно с генеральным подрядчиком при поддержке правительства Петербурга принимают необходимые меры для ввода в эксплуатацию обоих этапов КПО «Волхонка» до конца текущего года», — цитирует Беглова «Деловой Петербург».

Как пишет РБК со ссылкой на НЭО, из 100% поступающих отходов порядка 60% будут перерабатывать в RDF-топливо (для тестирования производителям цемента) и техногрунт. Около 15% придется на железо, алюминий, полиэтилен, полипропилен, ПЭТ, стекло, тетрапак, макулатуру, которые будут передавать сторонним переработчикам для производства конечных изделий.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что под Петербургом построят комплекс по переработке отходов «Волхонка» в 2023 году. А точнее вторую очередь завода. Он будет располагаться на Волхонском шоссе, 116. Новые объекты позволят нарастить мощность по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) до 600 тысяч тонн в год, по утилизации отходов через производство RDF-топлива до 120 тысяч тонн в год, по компостированию органической фракции до 240 тысяч тонн в год.