Под Петербургом построят комплекс по переработке отходов «Волхонка» в 2023 году

Такие планы на 2023 год обозначил региональный оператор по обращению ТКО в Петербурге АО «Невский экологический оператор», рассказали «Собака.ru» в комитете по природопользованию. В грядущем году комплекс планируют запустить в работу.

Вместе с тем, в 2023 году АО «НЭО» продолжит работу по согласованию мест размещения и подготовке проектно-сметной документации по строительству трех комплексов по переработке отходов на территории Ленинградской области в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах, а также КПО «Новоселки» в поселке Левашово в Петербурге.