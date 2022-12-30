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Под Петербургом построят комплекс по переработке отходов «Волхонка» в 2023 году

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А точнее вторую очередь завода. Он будет располагаться на Волхонском шоссе, 116. Новые объекты позволят нарастить мощность по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) до 600 тысяч тонн в год, по утилизации отходов через производство RDF-топлива до 120 тысяч тонн в год, по компостированию органической фракции до 240 тысяч тонн в год.

Shutterstock.com

Такие планы на 2023 год обозначил региональный оператор по обращению ТКО в Петербурге АО «Невский экологический оператор», рассказали «Собака.ru» в комитете по природопользованию. В грядущем году комплекс планируют запустить в работу.

Вместе с тем, в 2023 году АО «НЭО» продолжит работу по согласованию мест размещения и подготовке проектно-сметной документации по строительству трех комплексов по переработке отходов на территории Ленинградской области в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах, а также КПО «Новоселки» в поселке Левашово в Петербурге.

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