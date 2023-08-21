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Экология

На месте мусорного полигон под Петербургом хотят построить горнолыжный курорт

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Предполагается, что новый владелец свалки «Северная Самарка» во Всеволожском районе после рекультивации возведет там горнолыжный склон, тюбинговую трассу высотой до 90 метров, сноуборд–парк высотой 60 метров и другие инфраструктурные объекты.

Shutterstock.com

На полигон в деревне Самарка, созданный еще в 1974 году, сейчас свозят только производственные отходы. В ближайшие годы его планируют полностью закрыть, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на директора ЗАО «Промотходы» (оператор полигона) Андрея Беспальченко.

По его словам, сейчас готовят к разработке проект рекультивации. После участок хотят перевести в зону рекреации, а затем — начать новое строительство.

«Все работы будут выполняться за счет собственных средств, мы не планируем привлекать финансирование из областного или федерального бюджета», — говорит Андрей Беспальченко.

Планируется, что курорт будет состоять из горнолыжного склона, тюбинговой трассы высотой до 90 метров, сноуборд-парка высотой 60 метров и других инфраструктурных объектов. Работы по рекультивации собираются завершить в середине 2029 года, а строительство — в середине 2030 года.

По словам Андрея Беспальченко, в качестве вариантов развития территории рассматривались также строительство карбоновой фермы или экотехнопарка. Однако рекреационный объект признали наиболее целесообразным.

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