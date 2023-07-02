К концу века до 30% землян станут климатическими мигрантами

Такие события могут стать реальными, если люди не начнут предпринимать активные действия по снижению негативного воздействия на природу. Для этого государствам необходимо достигнуть углеродной нейтральности.
«Если никаких усилий не будет прилагаться, если всё пойдёт по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит своё место жительства. А при самом лучшем варианте — мигрантов будет десять процентов», —заявил климатолог Алексей Кокорин. При этом эксперт отметил, что даже при решении основных проблем, климатическими мигрантами всё равно станут около 10% землян. Им придется искать новое место для проживания из-за нехватки питьевой воды.
Кокорин также указал на тот факт, что в России начали появляться первые климатические мигранты. После выхода на пенсию россияне стали учитывать изменение климата при выборе места жительства. «Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а в последние годы едут в Омскую, Новосибирскую область. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — пояснил климатолог.
Глобальная температура мирового океана выросла до рекордных показателей. Рекордное повышение температур морей было вызвано, по мнению ученых, изменением климата на фоне вредных выбросов в атмосферу, к которым привела человеческая деятельность.
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