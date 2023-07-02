К концу века до 30% землян станут климатическими мигрантами

«Если никаких усилий не будет прилагаться, если всё пойдёт по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит своё место жительства. А при самом лучшем варианте — мигрантов будет десять процентов», —заявил климатолог Алексей Кокорин. При этом эксперт отметил, что даже при решении основных проблем, климатическими мигрантами всё равно станут около 10% землян. Им придется искать новое место для проживания из-за нехватки питьевой воды.

Кокорин также указал на тот факт, что в России начали появляться первые климатические мигранты. После выхода на пенсию россияне стали учитывать изменение климата при выборе места жительства. «Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а в последние годы едут в Омскую, Новосибирскую область. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — пояснил климатолог.

Глобальная температура мирового океана выросла до рекордных показателей. Рекордное повышение температур морей было вызвано, по мнению ученых, изменением климата на фоне вредных выбросов в атмосферу, к которым привела человеческая деятельность.