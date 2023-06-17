Глобальная температура мирового океана выросла до рекордных показателей

Исследователи сообщают, что таких показателей не было за всю историю исследования, они проводятся с 1850 года. При этом Специалисты предполагают, что летом 2023 года будут побиты еще несколько температурных рекордов. В качестве основной причины ученые называют изменения климата, вызванные загрязнениями в атмосфере. Другим фактором потепления океана называют такое природное явление, как Эль-Ниньо. Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Особенно заметно потепление в Северной Атлантике: там в мае температура превысила средние показатели за 1961–1990 годы на 1,25 градуса Цельсия. Также там наблюдается «исключительно низкий, самый низкий за всю историю наблюдений на эту дату» уровень морского льда.

Недавно ученые СПбГУ заявили, что ледники Алтая с XIX века уменьшились вдвое! В нашем материале мы рассказывали почему это опасно для людей, и что это говорит о глобальном потеплении.