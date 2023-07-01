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Экология

В Петербурге открыли завод по химической девулканизации резиновых изделий

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Это первый подобный проект в России. Там будут превращать старые резиновые покрышки в каучук химическим способом. Об этом сообщает ТАСС.

Maksim Safaniuk/shutterstock

«Завод полностью автономный и сделан под федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», который говорит о том, что мы со следующего года при дорожном и гражданском строительстве должны применять 20% вторичных материалов. Для достижения этого KPI мы и внедрили нашу технологию. Создали вторичный синтетический каучук — это та смесь, из которой делаются резинотехнические отходы, такой завод первый в России», — рассказал руководитель и директор по развитию компании «Спурт» Кирилл Васильев. После переработки вторичный синтетический каучук можно добавлять в битум для прочности или изготавливать резиновые покрытия.

Васильев также добавил, что именно химической девулканизации резиновых изделий нет больше нигде в мире. Технологию изобрели в Петербурге в 90-х годах. Ее проводят с помощью специальных листов, которые называют модификаторами. На заводе планируют наращивать мощности и в дальнейшем открыть филиалы в каждом регионе страны.

Ранее мы рассказывали, что в Гатчине начнут перерабатывать строительные отходы. Промышленный технопарк появится рядом с полигоном «Новый Свет». Там будут перерабатывать отходы пятого класса с целью производства вторичной продукции.

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