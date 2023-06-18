В Гатчине начнут перерабатывать строительные отходы

«Мы согласовали РЭО промышленный технопарк по переработке строительных отходов пятого класса с целью производства вторичной продукции»,— цитирует «Деловой Петербург» высказывание Дрозденко. По словам главы региона, согласование дано по двум причинам: «снять все вопросы по возможному расширению полигона и для гарантийной рекультивации полигона». «Это именно будет промышленный парк»,— подчеркнул губернатор Ленобласти. Предполагается, что объект будет построен в 2024 году.

Для реализации проекта 8 га приобрел «Российский экологический оператор». На участке планируется реализовать совместный проект в сфере переработки отходов. Мощность предприятия составит около 400 тысяч тонн.

Ранее мы рассказывали, что В Петербурге начнут производить мебель из переработанных грибами отходов.