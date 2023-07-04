«Под ноль»: нужно ли косить траву в городе? Отвечают эксперты

Ежегодно летом возникает спор: нужно ли косить траву в городе? Одни мечтают о луговом разнотравье, другие — об идеальном английском газоне, ссылаясь на эстетическую составляющую и активность клещей. «Собака.ru» вместе с экспертами рассказывает, почему не везде нужно часто стричь траву. Спойлер: это может быть чревато сокращением популяции воробьев и количества насекомых.
Кто и зачем косит траву в городе?
Одна из основных причин — эстетическая. Сторонники покоса считают: если не срезать регулярно траву, территории будут выглядеть неухоженными. Второй является безопасность горожан. Клещи активны весной и летом и вопреки распространенному заблуждению обитают не на деревьях, а в густых кустарниках и траве. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний вроде клещевого энцефалита и боррелиоза. Впрочем, есть и другой метод борьбы с членистоногими — с помощью безопасных для людей и животных химических средств. В пользу покосов выделяют и другие причины: пожароопасный период, травмоопасные предметы в высокой траве и улучшение состояния растений.
Есть «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», утвержденные приказом Госстроя РФ №153. Согласно документу, коммунальщики ухаживают за зеленью, в том числе стригут траву. К примеру, в Петербурге власти выделяют несколько категорий газона и промежутки времени для стрижки: партерный (декоративный, в садах и парках; скашивают примерно раз в 10 дней), луговой и цветущий (разнотравье; косят не чаще раза в год) и обыкновенный (высота травы не более 5-8 сантиметров; скашивают раз в две недели).
Большую часть травы в городе относят к обычному газону, что устраивает не всех горожан, так как вместо зелени появляются пустыри. «Не первый раз в начале лета Петербург настигает засуха, что плохо для растений, так как именно в этот период они максимально быстро растут. Если в таких ситуациях часто косить траву, через какое-то время мы получим голую землю, где зелень будет плохо расти», — отмечает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Дмитрий Суслов.
Правда, что покос газонов влияет на частоту аллергических реакций?
Одной из причин для жалоб на высокую траву является аллергия на цветение. «Злаковые травы массово цветут в июне — июле. Вопрос неоднозначный, но глобально я бы не назвал это главной причиной аллергии. В городах много разных загрязнителей и аллергенов. Если бы у нас было больше видового разнообразия растений, это с детства формировало бы нормальный здоровый иммунитет и уменьшало бы частоту аллергических реакций», — считает Суслов.
Ольга Шапкина
Аллерголог «Клиники Фомина. Дети»:
«Аллергики реагируют на цветение березы и луговых трав, в том числе тех, что растут на любом газоне и входят в состав специальных смесей — овсяница, мятлик, тимофеевка, райграс. Людей, чувствительных к пыльце этих растений, беспокоит насморк, зуд в носу, чихание, кашель, покраснение и зуд глаз. Это состояние называют поллиноз.
Есть три варианта помочь пережить себя это время: уменьшение контактов с аллергенами, прием лекарственных препаратов и АСИТ-терапия. Если на втором и третьем необходима консультация врача, то первый путь можно пройти самостоятельно.
Как защититься от пыльцы:
- ограничить, по возможности, прогулки в середине дня и после грозы;
- перед выходом на улицу использовать средства, создающие барьерный слой на слизистой оболочке носа;
- вернувшись домой, менять уличную одежду на домашнюю, промывать нос любым солевым раствором;
- умываться, но не промывать глаза водой (пыльца налипает на ресницы и при активном промывании втирается в глаза), лучше использовать препараты искусственной слезы;
- проводить дома ежедневную влажную уборку;
- использовать очистители воздуха с HEPA-фильтром или бризеры во всех помещениях;
- если живете за городом, необходимо регулярно косить газон около дома, делать это нужно раз в неделю, утром или вечером, оптимально в пасмурную погоду».
Что не так с покосом травы в городе?
Дмитрий Суслов
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ:
«Стрижка раз в 7 или 10 дней — правильная техника для английского газона, но она подразумевает и посев газонных смесей, регулярный полив, удобрение. Если соблюдать эти правила, мы увидим зеленый ковер. Он хорошо растет в европейском или английском климате, но не в наших условиях. К примеру, в Петербурге в последнее время участились летние засухи, поэтому частые покосы приводят к возникновению проплешин вместо ровного густого травяного покрова.
Для каждого участка важно индивидуально подбирать частоту покосов. В Петербурге не так много мест, где важно поддерживать английский газон: Стрелка Васильевского острова, скверы перед Казанским и Исаакиевским соборами и тому подобные. В спальных районах достаточно подстригать траву три раза за сезон: в середине июня, в начале июля и в начале сентября. При этом важно оставлять нетронутые участки для сохранения биоразнообразия: там будут собирать нектар шмели и гнездиться птицы.
Если мы совсем не будем косить, в августе увидим желтую выжженную траву высотой по грудь, в которой будет прятаться самосев деревьев. На следующий год деревья-пионеры на этом участке (в Петербурге — это береза, осина, тополь, ясенелистный клен) вырастут выше травы, образуется пустырь, поросший частоколом мелкой древесной растительности».
Эльмира Зайнагутдинова
Кандидат биологических наук, доцент СПбГУ:
«При регулярном скашивании травы количество насекомых и других беспозвоночных резко сокращается. Растения не успевают цвести, а значит, не привлекают опылителей. Не дают семена, то есть основной корм для многих птиц, с нехваткой которого, к примеру, связано снижение численности домовых и полевых воробьев.
Далеко не все пернатые гнездятся на деревьях, многие виды — на земле, тогда кошение губительно для кладок. Чтобы этого избежать, обычно рекомендуют первый раз подстригать траву в середине или во второй половине лета, когда птенцы подросли.
Еще одно последствие покосов — обеднение почвы. Люди удаляют растительную биомассу из экосистемы, земля пересыхает, становится твердой и непригодной для жизни беспозвоночных и растений. Поэтому так важно рыхлить, удобрять и поливать участки, что не всегда делают.
Луговые газоны существенно снижают не только температуру почвы, но и воздуха. В жару резко возрастает количество сердечно-сосудистых заболеваний и смертность. В Петербурге даже начинают вводить моратории на стрижку травы при дневной температуре выше +30 градусов. Да и от шума косилок жизнь в городе комфортнее не становится. Все эти последствия доказывают нам, насколько важно переводить обычные газоны в статус луговых и осознанно подходить к их уходу».
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