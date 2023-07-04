«Под ноль»: нужно ли косить траву в городе? Отвечают эксперты

Кто и зачем косит траву в городе?

Одна из основных причин — эстетическая. Сторонники покоса считают: если не срезать регулярно траву, территории будут выглядеть неухоженными. Второй является безопасность горожан. Клещи активны весной и летом и вопреки распространенному заблуждению обитают не на деревьях, а в густых кустарниках и траве. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний вроде клещевого энцефалита и боррелиоза. Впрочем, есть и другой метод борьбы с членистоногими — с помощью безопасных для людей и животных химических средств. В пользу покосов выделяют и другие причины: пожароопасный период, травмоопасные предметы в высокой траве и улучшение состояния растений.

Есть «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», утвержденные приказом Госстроя РФ №153. Согласно документу, коммунальщики ухаживают за зеленью, в том числе стригут траву. К примеру, в Петербурге власти выделяют несколько категорий газона и промежутки времени для стрижки: партерный (декоративный, в садах и парках; скашивают примерно раз в 10 дней), луговой и цветущий (разнотравье; косят не чаще раза в год) и обыкновенный (высота травы не более 5-8 сантиметров; скашивают раз в две недели).

Большую часть травы в городе относят к обычному газону, что устраивает не всех горожан, так как вместо зелени появляются пустыри. «Не первый раз в начале лета Петербург настигает засуха, что плохо для растений, так как именно в этот период они максимально быстро растут. Если в таких ситуациях часто косить траву, через какое-то время мы получим голую землю, где зелень будет плохо расти», — отмечает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Дмитрий Суслов.