Ученые СПбГУ — ледники Алтая, с XIX века уменьшились вдвое! Почему это опасно для людей? И что говорит о глобальном потеплении?

Петербургские гляциологи (ученые, изучающие льды) и их сибирские коллеги выяснили, что ледяные потоки в горах Алтая потеряли с середины XIX века примерно половину своей площади. Причем процесс их таяния продолжает ускоряться! Как ученые смогли это подсчитать? Что эти данные говорят о процессе изменения климата, и как этот процесс лишает Россию уникальных природных достопримечательностей. Обо всем этом «Собака.ru» рассказал соавтор исследования профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.
Что удалось обнаружить?
Дмитрий Ганюшкин: Мы с коллегами из Института геологии и минералогии СО РАН и Алтайского государственного университета исследуем состояние природной среды в высокогорьях Алтая. Именно там, где находятся вечные льды, и происходят самые быстрые изменения. Ледяные потоки сокращаются, тают и отступают.
Мы восстановили по косвенным признакам положение ледников Северо-Чуйского хребта на середину XIX века (тогда они в последний раз увеличивались в размерах). Оказалось, что с тех пор площадь льда сократилась примерно в два раза, даже чуть больше.
Конкретно в этом районе такое уменьшение площади ледников связано с сочетанием сразу двух факторов: потепления и уменьшения количества осадков. Последний не менее важен, так как ледник для своего существования нуждается в осадках, снеге, который потом преобразуется в лед. Однако сейчас Северо-Чуйский хребет переживает иссушение климата. Это очень локальная вещь, в соседней Туве мы такого иссушения не наблюдаем, но она влияет на условия жизни ледника.
Как это получилось выяснить?
Дмитрий Ганюшкин: Мы сочетали самые разные методы — полевые и дистанционные. Так, анализируя снимки из космоса, мы смогли определить площадь ледника в 2021 году, в 2000 году. Для некоторых районов есть недавно рассекреченные спутниковые снимки еще 1960-х годов.
Границы ледников на середину XIX века мы воссоздали по маренам. Дело в том, что ледник, когда он на некоторое время стабилизируется, оставляет определенные следы. Это такие каменистые гряды, которые называются марены. Так вот, по ним и возможно оценить территорию, которую ледник занимал в прошлом.
В ходе полевых исследований 2022 года мы более детально исследовали один из крупнейших ледников Алтая Большой Маашей и прилегающие к нему участки одноименной долины. В частности, была установлена скорость изменения ледника путем измерения расстояния от края ледника до специальных меток, которые еще в XX веке оставляли на тогдашней кромке льда ученые из Томска. С тех пор специальных гляциологических исследований там не велось.
К чему приводит таяние горных ледников?
Дмитрий Ганюшкин: С одной стороны, из-подо льда освобождаются большие территории, которые осваиваются растительностью. Граница леса продвигается все выше в горы. Это можно считать в некотором роде позитивным моментом, хотя в самой природе все, конечно, нейтрально. «Позитивно» или «негативно» — это человеческие понятия.
С другой стороны, из-за таяния льда возникают новые и переполняются старые приледниковые озера. Естественные плотины, которые удерживают воду в таких озерах, могут прорываться, в результате чего могут сходить селевые потоки, происходить обвалы и оползни.
Яркий пример — мы исследовали долину реки Маашей. В 2012 году там было одноименное озеро, которое было полностью прорвано. В основном это произошло из-за ливневых дождей, но осыпь, удерживавшая воду, была ранее изрядно ослаблена ускоренным таянием ледника и чрезмерным поступлением талой воды.
Что это значит для людей?
Дмитрий Ганюшкин: Увеличивается количество потенциально опасных явлений. В том же 2012 году никто, к счастью, не пострадал, но были снесены мосты через реку Маашей. В эти места до сих пор возможно добраться только на лошадях, транспортное сообщение по-прежнему не восстановлено. Живописное озеро же оказалось полностью уничтожено, на его месте теперь что-то типа большого песчаного пляжа.
Далее, могут возникать ситуации, когда часть ледника оказывается погребенной под очередным оползнем. Это так называемый мертвый лед. По сути дела, речь идет о том, что лежит полметра каменного материала, а под ним 30—40 метров льда, который продолжает таять и проседать, что тоже чревато обвалами и оползнями, в которых могут пострадать люди.
Ну и, конечно, это все удар по туризму. Ледники — это жемчужины Алтая, что привлекает любителей природы. Сейчас многие из них относительно доступны, тот же ледник Большой Маашей спускается очень низко — ниже 2300 метров над уровнем моря. Это позволяет добраться до него даже тем туристам, у которых нет особой спортивной подготовки.
Да, конечно, полностью ледники не исчезнут, даже если процесс таяния будет идти теми же темпами еще 100 лет. Но они будут уходить все выше и выше в горы. Посещать их станет сложнее, логистика будет усложняться. А другие природные достопримечательности вроде все того же озера будут на наших глазах погибать.
Что эти данные могут сказать о глобальном потеплении?
Дмитрий Ганюшкин: Наше понимание глобального потепления складывается из маленьких фрагментов. Мы можем судить о его темпах именно по состоянию тех объектов, на которое оно влияет. Ледники — это как раз такие естественные термометры. Особенно это важно для горных территорий, слабо обеспеченных метеоданными.
То, в каком они состоянии — это самый четкий показатель того, что глобальное потепление действительно идет. Спорить тут просто бесполезно. Тот же ледник Большой Маашей — это огромный природный объект, он инерционен и реагирует только на масштабные изменения. Небольшие изменения погоды не могут дать результат, который мы зафиксировали.
Более того, мы видим, что отступление этого ледника за последние годы резко ускоряется. За последние десять с небольшим лет темпы его таяния выросли примерно вдвое. Что тоже говорит о той точке, в которой мы находимся, с точки зрения глобального потепления.
Причем это общий тренд, сходные темпы отступления ледников мы видим в Альпах — пожалуй, самом хорошо изученном гляциологами районе. Вообще в мире сейчас есть только два региона, где горные ледники не отступают — некоторые районы Камчатки и Каракорум. В остальных местах идет интенсивное таяние горных льдов.
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