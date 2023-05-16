Ученые СПбГУ — ледники Алтая, с XIX века уменьшились вдвое! Почему это опасно для людей? И что говорит о глобальном потеплении?

Что удалось обнаружить?

Дмитрий Ганюшкин: Мы с коллегами из Института геологии и минералогии СО РАН и Алтайского государственного университета исследуем состояние природной среды в высокогорьях Алтая. Именно там, где находятся вечные льды, и происходят самые быстрые изменения. Ледяные потоки сокращаются, тают и отступают.

Мы восстановили по косвенным признакам положение ледников Северо-Чуйского хребта на середину XIX века (тогда они в последний раз увеличивались в размерах). Оказалось, что с тех пор площадь льда сократилась примерно в два раза, даже чуть больше.

Конкретно в этом районе такое уменьшение площади ледников связано с сочетанием сразу двух факторов: потепления и уменьшения количества осадков. Последний не менее важен, так как ледник для своего существования нуждается в осадках, снеге, который потом преобразуется в лед. Однако сейчас Северо-Чуйский хребет переживает иссушение климата. Это очень локальная вещь, в соседней Туве мы такого иссушения не наблюдаем, но она влияет на условия жизни ледника.