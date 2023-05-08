В Петербурге начнут производить мебель из переработанных грибами отходов

Компания собирается производить предметы мебели из целлюлозосодержащих отходов: окурков, тетрапака, одноразовой посуды, чеков. «Наша технология заключается в том, что мы используем отходы, обрабатываем их, высаживаем грибы и ждём, пока пройдёт полная переработка. Мы можем сами производить любую форму, закладывая туда отходы и грибы, которые вырастают уже в готовые изделия. Исходя из этих особенностей мы решили, что финальным продуктом, который будем производить, станет мебель, предметы для дома, декор и бытовые изделия, а также стройматериалы», — рассказала промышленный дизайнер, основатель Spawn Дарья Токарева.

Компания также планирует помогать бизнесу становится экологичнее. Сейчас они с одним из магазинов товаров повседневного спроса разрабатывают совместный проект, перерабатывая их отходы в специальные боксы для батареек, которые будут использоваться в торговых точках.

Про саму технологию подобной переработки писали ещё в 1990–х годах, но реально работающих проектов в этой сфере не было. Spawn использует сложные композиты — смесь нескольких разных материалов, которые просто так нельзя компостировать и нерентабельно перерабатывать. Например, одноразовую посуду.

Но эксперты воспринимают такое новшество со скепсисом. Они считают, что сейчас бизнес направлен на решение других задач, а экологическая повестка отходит на второй план. Такая мебель и предметы декора, по мнению эксперта, потенциально могут быть востребованы на российском рынке, уже что–то подобное появляется за рубежом. Но это нишевой продукт, спрос на который всегда ограничен. А сейчас дополнительным фактором может стать и сильное снижение доходов, покупки становятся более рациональными.

Пластик будущего изобрели ученые и студенты из Политеха Петра I. Новый материал можно будет применять абсолютно в любой отрасли. Он способен потеснить металлы, дерево и другие используемые сегодня материалы за счет простоты создания, цены и свойств. Изобретатели считают, что из нового пластика можно сделать мотор для автомобиля, протезы, космические детали и многое другое.